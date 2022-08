Nuova Mercedes GLC Coupé: saranno fuochi d'artificio grazie alla cura AMG

AMG METTE MANO ALLA NUOVA GLC La grande famiglia della nuova Classe C di Mercedes continua a ingrandirsi e dopo gli avvistamenti della berlina in variante AMG, ecco che il SUV GLC si presenta con i muscoli tirati a lucido. Infatti, le immagini che avete sotto gli occhi, scattate nei dintorni di Stoccarda, sono proprio quelle di un prototipo della GLC 63 AMG nella versione con carrozzeria coupé, ma arriverà anche il modello standard. Le pellicole mimetiche non possono nascondere la natura supersportiva di questo sport utility, che si distinguerà in maniera discreta ma evidente dalla normale famiglia delle GLC Coupé grazie a parafanghi allargati per ospitare pneumatici di grandi dimensioni, paraurti più robusti, griglia “Panamericana”, un diffusore più aggressivo e uno spoiler più pronunciato nella parte posteriore, con i classici doppi tubi di scarico squadrati.

Mercedes AMG GLC 63 Coupé: possibile debutto a fine 2022AUTOTELAIO MODIFICATO Lato tecnico, possiamo aggiungere che il SUV tedesco presenterà una messa a punto del telaio più aggressiva e avrà un assetto ben più rigido rispetto al resto della formazione e monterà sospensioni a controllo elettronico, oltre a freni potenziati in acciaio ma con l’opzione dei carboceramici, morsi da pinze speciali nel tradizionale colore rosso. Condividendo la maggior parte dei componenti con la Classe C di nuova generazione, anche le GLC e GLC Coupé avranno un abitacolo che ricalcherà il medesimo layout, cove su tutti spiccherà il touchscreen verticale del sistema infotainment, abbinato al display della strumentazione digitale.

Mercedes AMG GLC 63 Coupé: potenza di oltre 640 CV dal motore ibridoLA CAVALLERIA SUONA LA CARICA Mercedes ha già confermato che il prossimo motore turbo-benzina da 2,0 litri sarà capace di erogare oltre 440 CV e che gli specialisti AMG possono abbinarlo a un motore elettrico che sviluppa fino a 200 CV. Teoricamente, con questa configurazione, è possibile raggiungere una potenza combinata che per la versione 63 S supera quota 640 CV, davvero tanta potenza anche se il SUV dovrà portarsi dietro un bel po’ di kg aggiuntivi del sistema ibrido. Naturalmente, il cambio sarà automatico a nove rapporti, che agirà su una trazione integrale. In alternativa, Mercedes potrà limitare la potenza a circa 600 CV per i modelli GLC 63 “normali” o per un aggiornamento di metà carriera dove sarebbe auspicabile anche un incremento di prestazioni. Con la BMW X4 M nel mirino, la nuovissima Mercedes-AMG GLC Coupé dovrebbe debuttare entro la fine del 2022, con i primi esemplari che inizieranno a essere distribuiti ai concessionari a inizio 2023.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/08/2022