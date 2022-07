Nuova Mercedes GLC, ecco il listino prezzi. I motori al lancio

Non è ancora al suo completo e già il catalogo di nuova GLC, secondo atto dello Sport utility Mercedes di maggior successo, già elenca ben 16 diverse configurazioni. É il frutto della combinazione di tre motorizzazioni e sei allestimenti. Presentata a giugno, GLC 2022 (clicca qui per la nostra video anteprima) è ora ordinabile: prime consegne da settembre 2022, nel frattempo ecco prezzi e versioni.

Come previsto, Mercedes GLC seconda generazione parte soft. Al lancio, solo i propulsori diesel e benzina, tutti quanti 4 cilindri in linea da 2 litri, tutti quanti armati di tecnologia mild hybrid 48 Volt, trazione integrale, cambio automatico a 9 rapporti. Sponda benzina : entry level è GLC 200 4Matic, motore da 204 cv + 23 cv di boost elettrico. Per chi ha sete di potenza, ecco GLC 300 4Matic, col 2 litri turbo che raggiunge quota 258 cv (sempre +23 cv elettrici). Univoca, per, ora, l'offerta a gasolio: per GLC 220 d 4Matic, potenza combinata di 204 cv + 23 cv. Successivamente farà il proprio ingresso in campo lo squadrone plug-in hybrid: sia a benzina, GLC 300 e (313 cv) e GLC 400 e (381 cv), sia diesel, GLC 300 de (335 cv).

Sono sei, in tutto, gli allestimenti confezionati appositamente per il SUV cuore di gamma della Stella. Advanced, Advanced Plus, AMG Advanced, AMG Advanced Plus, AMG Premium, AMG Premium Plus, ognuno dei quali espressione di un mix variabile di eleganza, tecnologia di bordo e feeling sportivo.

La forbice parte dai 61.345 euro di GLC 200 4Matic Advanced e chiude (al netto di accessori opzionali) a quota 81.123 euro di GLC 300 4Matic AMG Premium Plus. Motore diesel a partire da 62.809 euro (GLC 220 d 4Matic Advanced).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/07/2022