Mercedes: investimento di un miliardo di euro per le elettriche

MILLE MILIONI PER L’ELETTRIFICAZIONE Un ambizioso piano industriale, quello di Mercedes, che ha pianificato l’investimento di oltre un miliardo di euro per adeguare la sua rete produttiva mondiale nell’ambito dei motori e delle batterie ai suoi programmi di elettrificazione. In particolare, la Casa di Stoccarda investirà questa enorme mole di denaro per avviare entro il 2024 la produzione in diversi stabilimenti di nuove piattaforme, batterie, propulsori, e componenti elettromeccanici destinati ai futuri modelli BEV. Il piano darà sbocco all’accordo raggiunto lo scorso giugno dai vertici della Casa tedesca e dalle organizzazioni sindacali per velocizzare la conversione delle fabbriche europee alla mobilità elettrica e raggiungere l’obiettivo del 50% delle vendite con auto ricaricabili alla spina (BEV e plug-in hybrid) entro il 2025 e quello del 100% di BEV dal 2030.

Piano industriale Mercedes: investimento di un miliardo di euro per l'elettrificazioneLA RIORGANIZZAZIONE DEI SITI PRODUTTIVI In tale contesto la fabbrica di Sindelfingen rimarrà il polo costruttivo dei veicoli di fascia alta, Brema e Kecskemét (Ungheria) dei modelli di fascia media “core-luxury” e Rastatt, oltre alla stessa Kecskemét delle vetture entry level. In particolare, le fabbriche tedesche di Kamenz e Untertürkheim e quella cinese di Pechino, già impegnate nella realizzazione di accumulatori per modelli elettrici e ibridi, estenderanno la produzione per vetture basate sulle future piattaforme MMA e MB.EA. Stesso dicasi per il sito produttivo di Kölleda, ma in questo caso il costruttore è in attesa del nulla osta alle agevolazioni da parte degli enti locali. Inoltre, a Untertürkheim, Pechino e Sebes (Romania) saranno prodotti sistemi di propulsione per le auto delle nuove piattaforme, mentre Amburgo e la stessa Untertürkheim rimarranno gli stabilimenti principali per l'assemblaggio di assali e componenti elettrici. Infine, come già annunciato lo scorso anno, nello stabilimento di Berlino saranno costruiti motori elettrici high performance per l’architettura AMG.EA a partire dalla metà del decennio.

Piano industriale Mercedes: la fabbrica di SindelfingenI MOTORI CONVENZIONALI TENGONO DURO In ogni caso, molte delle fabbriche continueranno a produrre propulsori e componenti per veicoli endotermici fino a quando ci sarà una domanda, visto che Mercedes punta a diventare un marchio 100% elettrico entro i prossimi 17 anni, ma solamente laddove le “condizioni di mercato lo consentano”, come affermato dal CEO Ola Källenius.

Piano industriale Mercedes: la prima elettrica EQS scesa dalla catena di montaggioFOCUS ANCHE SUI VEICOLI COMMERCIALI Questo grande investimento economico affianca un altro progetto dedicato alla riorganizzazione della rete produttiva dei veicoli commerciali, che prevede la trasformazione della fabbrica di motori di Jawor (Polonia) in un impianto dedicato ai furgoni di grandi dimensioni a marchio Mercedes.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/12/2022