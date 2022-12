Mercedes EQT, il van elettrico diventa anche camper: ecco come sarà

È passato un anno e mezzo dalla presentazione del prototipo EQT (con testimonial nientemeno che il campione di skate Tony Hawk), veicolo commerciale leggero completamente elettrico. Oggi Mercedes ha presentato EQT, la versione full electric del MPV Classe T (su base Renault Kangoo), che abbiamo guidato alla fine dell’estate in versione 180d (qui il video della prova).

Come è fatta

Motore e batteria

Allestimenti e dotazioni

La versione Concept EQT Marco Polo

Quando arriva, quanto costa

Nuovo Mercedes EQT: visuale di 3/4 anteriore

Le linee sono le stesse della versione con motore a combustione interna, ma cambiano leggermente alcuni elementi: la griglia del radiatore, per esempio, è in colore nero lucido, come per gli altri modelli della gamma elettrica di Mercedes. La batteria sta nel sottoscocca, abbassando il baricentro dell’auto e sacrificando poco dello spazio e della versatilità del modello con motorizzazioni benzina e gasolio.

Nuovo Mercedes EQT: visuale di 3/4 posteriore

DIMENSIONI Mercedes EQT è lunga 4.498 millimetri, larga 1.859 millimetri e alta 1.819 millimetri; il prossimo anno arriverà la versione a passo lungo, utilizzata per il Concept Marco Polo. Bassa la soglia di carico a 561 mm da terra, mentre le porte scorrevoli su entrambi i lati del veicolo hanno un'apertura di 614 millimetri di larghezza e 1.059 millimetri di altezza. Informazione utile per le famiglie numerose: sulla panca posteriore c'è spazio per tre seggiolini.

Nuovo Mercedes EQT: gli interni

Al momento del lancio sul mercato Mercedes EQT arriverà con motore elettrico da 90 kW (122 CV) e coppia massima di 245 Nm. La batteria ha una capacità utile di 45 kWh: con un consumo medio dichiarato di 19 kWh/100 km, l’autonomia omologata nel ciclo WLTP combinato è di 282 km.

Mercedes Concept EQT Marco Polo e la versione di serie

Come il resto della gamma Mercedes, anche EQT è disponibile in tre diversi allestimenti oltre quelle base, che di serie offre il climatizzatore automatico bizona, il volante con comandi sulle razze, freno di stazionamento elettrico, alzacristalli elettrici, sensore luce/pioggia, luci ambientali a LED e avviamento senza chiave.

ADVANCED PLUS Questo pacchetto aggiunge specchietti elettrici richiudibili, sistemi di assistenza al parcheggio, volante in pelle, sedili regolabili in altezza per conducente e passeggero e il pacchetto Chrome.

PREMIUM Questo allestimento aggiunge numerosi sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza, parcheggio automatico, abbaglianti automatici, cerchi in lega da 16 pollici e ricarica wireless per smartphone

PREMIUM PLUS Completa la dotazione con navigatore e cromature sulle barre

Mercedes Concept EQT Marco Polo: visuale di 3/4 anteriore

In concomitanza con la presentazione ufficiale di EQT, Mercedes ha anche svelato il Concept EQT Marco Polo, versione da campeggio 100% elettrica, che verrà presentata nella versione di serie a metà del prossimo anno.

COME È FATTO Basato sulla variante EQT a passo lungo, il concept presentato oggi è praticamente identico alla versione definitiva, e prevede il tetto a scomparsa con letti incorporati (soluzione comune a tanti adattamenti, come il Volkswagen California che abbiamo provato la scorsa estate), che può anche essere aperto tutt’intorno, per una sensazione di libertà davvero notevole. Il letto ha una dimensione di 1,97 metri di lunghezza per 0,97 di larghezza: buono per una persona, discreto per una coppia moooolto affiatata.

Mercedes Concept EQT Marco Polo: visuale laterale col tetto aperto

ZONA LETTO E CUCINA Nella parte posteriore si trova una ulteriore zona notte di due metri per 1,15 m (con materasso da 10 cm di spessore), mentre nella seconda fila di sedili, dietro al conducente, è disposto un mobile con lavello (con serbatoio da 12 litri) e frigorifero da 16 litri a incasso. Per sedersi ci sono due sedili a panca, più un altro sul lato sinistro del veicolo. Tanti i cassetti sparsi qua e là, mentre per cucinare è disponibile un piano di cottura a induzione e un cassetto estraibile con fornello a gas a cartuccia. Da ultimo, non manca un tavolino pieghevole per mangiare, regolabile elettricamente in altezza.

Mercedes Concept EQT Marco Polo: la zona notte e living

A PROVA DI TRASLOCO Tutti i mobili in abitacolo possono essere tolti e rimessi da due due persone in meno di cinque minuti, dice Mercedes; fossero anche di più, questo vuol dire che il EQT Marco Polo può essere utilizzato come veicolo di tutti i giorni qualora necessario. Pregiati i materiali: i sedili, gli elementi della cucina, della panca e della camera da letto sono realizzati in Artico Microcut, mentre i pannelli dei mobili sono in ciliegio d'Avola. Fa scena (ed è utile) l'illuminazione ambientale nelle aree comuni, mentre la zona letto ha una illuminazione a LED tutta per sé. Ben sette le porte USB a disposizione di chi vive nel Marco Polo.

Mercedes Concept EQT Marco Polo: allestimento da campeggio

LOOK ELEGANTE All’esterno la carrozzeria è verniciata in grigio cromato metallizzato con elementi a contrasto in color nero lucido, cerchi in lega da 19 pollici esclusivi per il Marco Polo, il beige usato per la tela della zona letto sotto il tetto apribile. Personali i dettagli color rosso nel bagagliaio e sui cerchi.

FUNZIONA COL SOLE Su richiesta può essere montato un pannello solare sul tetto a scomparsa, con una batteria supplementare - removibile - che permette una (limitata) autonomia energetica durante le soste in campeggio, senza quindi dover attingere a quella di trazione. La batteria extra può anche essere ricaricata a una comune presa domestica.

Prezzi non ancora comunicati, né per EQT standard né per la variante Marco Polo. Al momento sappiamo solo che gli ordini apriranno presto, e che il listino partirà da 49.800 euro per l’'EQT con motore elettrico da 90 kW (122 CV) e lunghezza standard.