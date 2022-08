Mercedes Classe T 180d: il video al volante del MPV premium

Noblesse oblige: pur allestita sulla piattaforma del veicolo commerciale Renault Kangoo, la nuova monovolume Mercedes Classe T non può accontentarsi e deve in qualche modo raggiungere i livelli che si pretendono da un marchio premium. Come ci riesce? Quali problemi risolve? In video la prova della MPV Mercedes T 180d: scelta che potrebbe rivelarsi ideale per chi ha bisogno di ottimizzare ingombri e abitabilità. Per esempio le famiglie con bambini e animali al seguito, oppure gli amanti degli sport all'aria aperta, che spesso richiedono attrezzature voluminose. Qui un articolo di approfondimento.

VEDI ANCHE

SCHEDA TECNICA: MERCEDES CLASSE T 180d

Motore 1.461 cc, 4 cilindri, turbo Diesel Potenza 116 CV a 3.750 giri Coppia 270 Nm a 1.750 giri Velocità 175 - 177 km/h Da 0 a 100 km/h 13,2 - 13,6 secondi Cambio Doppia frizione a 7 rapporti Trazione Anteriore Dimensioni 4,50 x 1,86 x 1,81 m Peso 1.535 kg Bagagliaio Da 520 a 2.127 litri Prezzo Da 28.948 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/08/2022