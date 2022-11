Foto spia: la nuova Mercedes CLE Cabrio comincia a scoprirsi

La parola d'ordine è razionalizzare. In un mercato che sempre più privilegia i SUV a discapito di coupé e cabrio a quattro posti, Mercedes-Benz ha deciso di sostituire Classe C e Classe E coupé e decappottabile con un unico modello: la nuova Mercedes CLE che, a metà tra le due, verrà declinata sia in versione coupé sia convertibile.

Nuova Mercedes CLE Cabrio, foto spia del frontale

UN DESIGN TUTTO SUO Proprio della versione a tetto apribile sono le immagini che vedete: foto spia catturate durante i test sul suolo tedesco, con una camuffatura più leggera di quanto visto in precedenza, ma sempre piuttosto coprente. Ora è abbastanza ovvio che il suo design differirà da quello della Classe C, dando alla CLE un aspetto più sportivo. Le differenze con la Classe C cominciano già dal frontale, che a osservare il prototipo avrà fari più sottili. Nella vista posteriore si apprezza la linea del tetto spiovente e, naturalmente, la capote ripiegabile in tessuto.

Nuova Mercedes CLE Cabrio: ne verrà proposta anche una versione coupé

DA UNA COSTOLA DELLA CLASSE C La CLE Cabrio – e allo stesso modo la Coupé – saranno costruite sulla stessa piattaforma MRA-2 della Classe C, il che significa che molto probabilmente saranno offerte con gli stessi motori. A puro titolo di riferimento, al momento la gamma della berlina tedesca comprende l'ibrida a benzina da 204 CV, la plug-in hybrid da 313 CV e un 2,0 litri Diesel declinato in tre versioni, con potenze da 163 a 265 CV. Il nuovo modello sarà lanciato entro il 2023 ed è plausibile che in gamma si aggiungano poi anche le versioni CLE 43 e CLE 53 AMG ad alte prestazioni.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/11/2022