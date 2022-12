Mobility Alliance, anche Mercedes per trasformare Roma in "smart city"

Roma come Stoccarda: la Stella partner del Campus Bio-Medico per promuovere progetti sulla (problematica) mobilità nella Capitale

La prima pietra di un progetto che è ambizioso, ma ormai anche irrinunciabile. Mobility Alliance un completo sistema interdisciplinare il cui scopo ultimo è la trasformazione della Roma attuale ad una Roma assai più ''smart'', più sostenibile, vivibile, sicura. La capitale e - se l'esperienza dà i suo frutti - a seguire altre città. A lanciare l'idea sono Mercedes-Benz Italia e l'Università Campus Bio-Medico, ma il tavolo comune è aperto. A istituzioni, altri soggetti del mondo accademico, aziende di trasporto pubblico e altri potenziali partner pubblici e privati. Roma ''smart city''? Suona impegnativo, tuttavia ''best practice'' già ne esistono, vedi i progetti che Mercedes porta avanti ''a casa'', nella sua Stoccarda.

Mobility Alliance: per trasformare Roma in ''smart city''

IL CONCEPT Lo sviluppo delle smart city è strettamente legato alla necessità di fare sistema, ed è proprio sulla base di questo principio che Mercedes-Benz Italia e Campus Bio-Medico SpA, attraverso la partnership con Mercedes-Benz Roma, si fanno dunque promotori di un'iniziativa, Mobility Alliance, che inizialmente fungerà da collettore di un continuo scambio di informazioni, per una reale comprensione delle esigenze di mobilità urbane.

Mobility Alliance, la presentazione al Campus Bio-Medico

QUI MERCEDES-BENZ “Contribuire a migliorare la qualità della vita nelle città, sviluppando soluzioni, prodotti e modelli di mobilità sempre più efficienti e sostenibili, rappresenta per noi un’assoluta priorità”, dichiara Radek Jelinek, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia. “Per fare questo abbiamo bisogno di un vero e proprio network in grado di condividere know-how e competenze per pianificare ed implementare concept innovativi. Il Campus Bio-Medico rappresenta la piattaforma ideale per dare inizio a questo progetto di cui noi ci facciamo promotori, ma aperto a tutte le aziende e gli stakeholder che ne vorranno far parte”.

Il Campus Bio-Medico a Trigoria (Roma)

QUI UNIVERSITÀ “L’evento di oggi è particolarmente simbolico, poiché ha visto per la prima volta al Campus - spiega Domenico Mastrolitto, Direttore Generale di Campus Bio-Medico SpA - la partecipazione di accademici del nostro Ateneo insieme a rappresentanti istituzionali e player industriali di riferimento della mobilità innovativa. L'auspicio è che Mobility Alliance stimoli una riflessione che, partendo dalle nuove tecnologie disponibili e dai modelli comportamentali della green economy orientati alla sostenibilità integrale, possa generare sul territorio iniziative concrete di mobilità e sicurezza stradale”.

Synergiepark, Stoccarda, dove Mercedes sperimenta le smart city

CASE HISTORY Un esempio virtuoso dell'idea di Mobility Alliance concepita da Mercedes-Benz è il progetto costruito intorno al Synergiepark, la più grande zona commerciale di Stoccarda, habitat ideale per sperimentare soluzioni di mobilità intelligenti. Qui Urban Mobility Solutions, la divisione di Mercedes-Benz AG focalizzata sull’ideazione e l’implementazione di concept di mobilità intelligente, in collaborazione con la città di Stoccarda e l'azienda di trasporto pubblico Stuttgarter Straßenbahne e in sinergia con un pool di aziende di Synergiepark ha dato il via ad un servizio di navetta privato, integrato nel sistema tariffario del trasporto pubblico locale. L'obiettivo è quello di migliorare il flusso del traffico pendolare all'interno dell'infrastruttura di trasporto esistente, riducendo al contempo in modo significativo l'impatto ambientale negativo di tale traffico. Un esempio, solo uno - negli auspici - degli anni a venire.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/12/2022