TRUCCO LEGGERO Si rinnova il terzo modello sviluppato completamente da Mercedes AMG, la GT Coupé4 che fonde le prestazioni delle auto sportive della casa di Affalterbach (detiene il record per il miglior tempo sul North Loop del Nürburgring) al piacere della guida e della praticità di una granturismo con quattro porte, un bagagliaio capiente e spazio per cinque passeggeri.

COME CAMBIA FUORI MERCEDES AMG GT COUPE4

Come le foto spia dei mesi scorsi lasciavano intendere, le novità all’esterno sono davvero minime, e destinate a essere colte solo dagli occhi più attenti. Per cominciare, Nuova Mercedes-AMG GT Coupé4 sarà disponibile in tre nuovi colori di carrozzeria: spectral blue metallizzato, spectral blue magno (opaco) e cashmere white magno (opaco), per un totale di cinque finiture opache, cinque metallizzate e due colori “solidi”. Debuttano nuovi cerchi in lega da 20” con design a 10 razze, e le pinze freno verniciate di rosso sono disponibili anche per i modelli a 6 cilindri.

CUCITA SU MISURA Per personalizzare l’auto è disponibile su richiesta il nuovo pacchetto di caratterizzazione sportiva Night AMG II, con le lamelle verticali della griglia del radiatore in cromo scuro e dettagli nero scuro (logo AMG, stella Mercedes, scritte sui parafanghi anteriori). Per i fanatici delle personalizzazioni, inoltre, è possibile combinare tra loro i pacchetti Notte e Fibra di Carbonio.

NUOVE SOSPENSIONI Sono state riconfigurate le sospensioni AMG Ride Control+, basate su un sistema di sospensioni pneumatiche multi-camera, con smorzamento adattivo e regolabile elettronicamente. Duplice l’obiettivo di questa revisione: aumentare il comfort, e ancora più sportivo l’handling dell’auto, aumentando in maniera consistente il divario tra le diverse modalità di guida.

LE NOVITÀ IN ABITACOLO DI MERCEDES AMG GT COUPE4

È soprattutto nell’abitacolo che Mercedes-AMG GT Coupé4 ci ricorda di essere un’auto di lusso, con infinite possibilità di personalizzazione, materiali e rivestimenti di altissimo livello. Debutta per esempio una nuova combinazione di pelle nappa Exclusive in grigio titanio perla / nero con cuciture a contrasto gialle, oppure marrone tartufo / nero. Oltre ai sedili bicolore, la pelle degli interni può essere di cinque colori: marrone terra di siena, rosso classico, blu yacht, bianco intenso e grigio neva.

ANCHE IN LEGNO Per quanto riguarda i materiali della plancia, su cui campeggia il nuovo Widescreen Cockpit con sistema multimediale MBUX, nel nuovo modello sarà disponibile su richiesta il legno antracite a poro aperto per il cruscotto e i pannelli delle porte nonché per la consolle centrale, dove è combinato con una cornice in silver shadow.

NUOVO VOLANTE Inedito invece il volante Performance AMG, con l’originale design a doppie razze e i numerosi (sono più di venti!) pulsanti integrati. Su richiesta, la corona può essere riscaldata su richiesta, mentre all’interno del rivestimento in pelle/microfibra è contenuto un sensore a induzione per rilevare la presenza delle mani del conducente. I due tasti AMG sono stati arricchiti con display LED e nuove icone, così da poter controllare e selezionare modalità e programmi di guida senza togliere le mani dal volante. Le palette in alluminio per controllare il cambio AMG Speedshift a nove rapporti sono state leggermente ingrandite e posizionate più in basso.

I MOTORI DI MERCEDES AMG GT COUPE4

Ecco i dati tecnici della gamma disponibile per il mercato italiano, che attualmente non prevede le versioni ibride ricaricabili, che saranno introdotte presumibilmente in un secondo momento:

Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ Motore 6 cilindri in linea 6 cilindri in linea Cilindrata 2999 cc 2999 cc Potenza 320 kW/435 CV @ 6100 rpm 270 kW / 367 CV @ 5500 rpm Potenza ibrida 16 kW / 22 CV 16 kW / 22 CV Potenza di picco 520 Nm @ 1800 rpm 500 Nm @ 1800 rpm Coppia aggiuntiva 250 Nm 250 Nm Trazione Integrale, AMG Performance 4MATIC+ Integrale, AMG Performance 4MATIC+ Trasmissione AMG Speedshift 9 rapporti AMG Speedshift 9 rapporti Consumo 10 l/100 km 10 l/100 km Emissioni 226 g/km CO2 226 g/km CO2 0-100 km/h 4,5 s 4,9 s Velocità massima 285 km/h 270 km/h

QUANDO ARRIVA

I nuovi modelli di Mercedes-AMG GT Coupé4 arriveranno nelle concessionarie europee ad agosto. I prezzi sono attesi già dalla prima settimana di luglio: aggiorneremo il nostro listino online appena disponibili. A seguire arriveranno i più potenti propulsori ibridi E Performance progettati da AMG.