Mercedes AMG SL 63 Motorsport Collectors Edition: se la roadster di serie non basta

UNA STELLA IN EDIZIONE LIMITATA La nuova Mercedes AMG SL 63 4Matic+ ha debuttato da poco, ma la Casa tedesca ha già lanciato una versione super esclusiva della sua roadster che, secondo quanto affermato, riflette in pieno l'aspetto della monoposto F1 W12 che ha partecipato al Mondiale 2021 con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. A Stoccarda hanno deciso di costruire solo cento esemplari della SL 63 Motorsport Collectors Edition – questo il nome – che dovrebbe avere un prezzo significativamente più elevato dei quasi 210mila euro necessari per la versione standard. Ma detto questo, siamo sicuri che i fortunati (e facoltosi) fan della Formula 1 non si faranno sfuggire l’occasione di mettersi in garage un pezzo così iconico e influenzato dalla massima espressione del motorsport.

Mercedes AMG SL 63 4Matic+ Motorsport Collectors Edition: realizzati solo 100 esemplariALLESTIMENTO ISPIRATO AL TEAM F1 Ma come riuscirà Mercedes a convincerli ad aprire il portafoglio? Innanzitutto, gli appassionati riconosceranno immediatamente la livrea che adorna questa SL 63 AMG. L'argento metallizzato che sfuma nel nero metallizzato e il motivo a stelle sono simili al tema grafico della W12, così come l'uso del verde brillante dello sponsor del team Mercedes-AMG F1, Petronas. I cerchi forgiati AMG da 21 pollici a 10 razze sono rifiniti in nero opaco e, mentre la nuova SL può avere un tetto in tela rosso scuro, la versione Motorsport Collectors è equipaggiata con una capote nera. Come ci si potrebbe aspettare da un tributo alla F1 della Mercedes, questa SL 63 così speciale ha il pacchetto aerodinamico AMG con modifiche al diffusore posteriore e ai grembiuli anteriore e posteriore. Per aggiungere ulteriore colore alla sfumatura in stile W12, vengono aggiunti entrambi i pacchetti AMG Night. Ciò significa che c'è uno splitter anteriore nero lucido, pannelli sottoporta, calotte degli specchietti, diffusore posteriore, griglia anteriore e badge.

VEDI ANCHE

Mercedes AMG SL 63 4Matic+ Motorsport Collectors Edition: livrea come la F1 W12 del 2021 SOTTO IL COFANO UN BOMBARDONE V8 DA 585 CV AMG ha scelto di montare lo stesso gruppo propulsore della SL standard, ovvero un muscoloso V8 4,0 litri biturbo con 585 CV e 800 Nm di coppia. Tutta la potenza e la coppia sono distribuite su entrambi gli assi attraverso una trasmissione automatica a nove rapporti, per un tempo sullo zero-cento di 3,6 secondi e una velocità massima di 315 km/h.

Mercedes AMG SL 63 4Matic+ Motorsport Collectors Edition: gli interni con finiture esclusiveL’ABITACOLO RESTA FEDELE ALL’ORIGINALE All’interno i cambiamenti non sono così evidenti come fuori, ma troverete tutte le opzioni disponibili dalla corposa lista optional. L’abitacolo è impreziosito da finiture in fibra di carbonio, dal sistema audio Burmester e loghi AMG a sottolineare l’appartenenza a una famiglia altolocata. Infine, ogni cliente riceverà anche un telo copri-auto personalizzato. Allora, cosa aspettate? Fuori il libretto degli assegni o mano alla carta di credito, che i cento esemplari andranno rapidamente sold out, statene certi.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/01/2023