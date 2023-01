Piccole elettriche crescono: le prime foto spia di Mercedes EQA (versione berlina)

Continua ad ampliarsi la proposta di auto elettriche di Mercedes, che ha tutte le intenzioni di farsi trovare pronta all’appuntamento del 2030, quando l’intera gamma a listino sarà composta di soli modelli a batteria (almeno nei mercati che lo permetteranno, puntualizzano da Stoccarda). Del resto, da qui al 2025 la casa tedesca punta al 25% di auto elettriche vendute: e così, dopo l’astronave EQS guidata lo scorso anno, la più piccola - si fa per dire - EQE che sto provando in questi giorni, Mercedes ha avviato i primi test per la più piccola della famiglia delle berline elettriche, EQA, il cui debutto è previsto per il 2024. Senza dimenticare che sta già circolando il muletto del restyling di EQA, ma versione SUV.

Mercedes EQA berlina, le prime foto spia della tre volumi elettrica

Nota: le versioni a ruote alte si chiamano con lo stesso nome, a cui viene aggiunta la dicitura SUV: EQS SUV, EQA SUV (prossimo al restyling), EQE SUV ecc. ecc.

NON CI SIAMO GIÀ VISTI? Diversamente dalle sorelle maggiori, Mercedes EQA non sarà costruita su una piattaforma dedicata alle auto elettriche, ma sulla più versatile MMA (annunciata nel 2020) in grado di ospitare anche motori a combustione interna. Le linee di Mercedes EQA sono quelle di una berlina filante, che riprende lo stile della CLA appena rinnovata, con il tetto che discende dolcemente verso il posteriore, che si chiude con un piccolo cenno di coda. Una silhouette aerodinamica, che non a caso ritroviamo anche sulle più grandi EQS ed EQE.

Mercedes EQA berlina, visuale di 3/4 posteriore

VEDO E NON VEDO La piccola EQA non vedrà la luce per almeno un paio d’anni. Il prototipo fotografato sulla neve, del resto, è pieno di elementi posticci che pian piano andranno rimossi: i gruppi ottici anteriori e posteriori, in particolare, sono di fatto applicati alla carrozzeria, e non lasciano intuire nulla sull’aspetto che avrà la futura berlina. Immaginiamo però che le linee e lo stile riprenderanno quello degli altri modelli, con la grande calandra nera chiusa, dietro cui si celano radar e sensori per gli aiuti alla guida, e la sottile striscia rossa al posteriore che collega i fari a LED.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 20/01/2023