Nuova Mercedes GLE: il SUV premium aggiorna il look e si mostra sui social

IL SUV PREMIUM CAMBIA FACCIA La nuova Mercedes GLE e GLE Coupé è stata immortalata numerose volte durante i collaudi su strada dei muletti. Immagini di modelli mimetizzati e non ufficiali, che ci hanno mostrato l’evoluzione stilistica del SUV, ma adesso abbiamo sotto gli occhi la prima foto di Mercedes. Il messaggio sulla pagina Twitter dice che i due modelli saranno svelati il ​​31 gennaio e beneficeranno di piccoli aggiornamenti concentrati principalmente sulla zona anteriore e posteriore. Sia l’avantreno sia il retrotreno sono visibili nell'immagine “socializzata” dalla Casa di Stoccarda e possiamo notare i nuovi fari a LED, con le luci diurne dal profilo luminoso rivisto. Rimanendo sull’impianto d’illuminazione, la prossima Mercedes GLE Coupé ha nuovi fanali posteriori con grafica a linee orizzontali. Anche le luci di retromarcia sono state spostate dal basso verso il centro.

LA FOTO NON CI RIVELA TUTTO Purtroppo, ulteriori dettagli sono difficili da distinguere, ma le foto “spia” del nuovo SUV ci hanno mostrato un inedito paraurti anteriore con prese d'aria differenti rispetto al modello attuale. Inoltre, sappiamo che ci sarà una griglia radiatore aggiornata e anche interni rinnovati con un volante diverso. La futura famiglia GLE potrebbe essere equipaggiata anche con un infotainment aggiornato e sistemi di assistenza alla guida più avanzati. In ogni caso la prossima settimana avremo tutte le informazioni a livello ufficiale, pur trattandosi di un leggero aggiornamento e non di un vero e proprio modello di nuova generazione.

Nuova Mercedes GLE: un prototipo del SUV fotografato l'anno scorsoGAMMA MOTORI INVARIATA Questo ci porta a pensare che la line-up dei motori rimarrà pressoché la stessa di oggi. Quindi, dovrebbe essere confermato un ampio assortimento che comprende un quattro cilindri turbo 2,0 litri con 258 CV, affiancato da un sei cilindri in linea da 3,0 litri turbo che sviluppa 367 CV e da un muscoloso V8 biturbo da 4,0 litri con 490 CV di potenza. Fra i prototipi pizzicati su strada sono state riconosciute le varianti più sportive AMG e la GLE 53 del 2024 potrebbe essere equipaggiata con un sei cilindri biturbo da 3,0 litri da 435 CV e 521 Nm di coppia. La GLE AMG 63 S, invece, potrebbe montare sotto il cofano un V8 biturbo da 4,0 litri con 612 CV e 850 Nm di coppia. Non resta che aspettare qualche giorno per scoprire tutti i dettagli dei due modelli che, ricordiamo, sono fra i più apprezzati del costruttore tedesco nel segmento del SUV Premium.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/01/2023