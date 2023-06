MIMO 2023, BYD sbarca in Italia: intervista a Francesco Cremonesi

Si chiamano Atto 3 e Han, sono rispettivamente un SUV di segmento C e una berlina sportiva da 5 metri, e sono anche i primi due modelli di BYD, la casa cinese che si prepara a sbarcare anche in Italia nelle prossime settimane.

BYD Atto 3, il SUV di segmento C in arrivo in Italia

Abbiamo incontrato a MIMO 2023 Francesco Cremonesi, responsabile per l'Italia delle pubbliche relazioni di BYD, che ci racconta il posizionamento premium ma accessibile del brand cinese, e introduce la gamma completa, che prevede anche la hatchback di segmento C Dolphin e la berlina sportiva di segmento D Seal, che arriveranno però solo più avanti.

VEDI ANCHE

BYD Han, la berlina elettrica a trazione integrale

Prima di lasciarvi al video, qui trovate i listini completi (e gli allestimenti) dei modelli Atto 3 e Han, che abbiamo guidato per la prima volta ieri, e di cui vi racconteremo le prime impressioni nei prossimi giorni.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/06/2023