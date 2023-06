Elettrica a chi?!? Cosa c'è sotto la Grassi 044s che ricorda la Delta S4

Accoglieva i visitatori a MiMo 2023 con le sue linee spudorate e la sua vernice rosso cangiante, rubando la scena alle ''solite'' supercar: parlo della fuoriserie di Grassi Scuderia Milanese 044s, il prototipo di un'auto per amanti della guida pura e analogica, che omaggia le auto da rally dello scomparso Gruppo B, con un look che reinterpreta in chiave moderna la mitica Lancia Delta S4.

Grassi Scuderia Milanese 044s, sotto il telo per creare un po' di suspance

Di questi tempi l'equivoco è dietro l'angolo: sono in troppi a improvvisarsi costruttori di automobili all'alba dell'era delle auto elettriche. Non è questo il caso della Grassi 044s che è invece un'ode al motore endotermico. Un motore fatto in casa come il telaio (tubolare) e tutto il resto: non c'è una donor car da trasformare per avere una 044s e certo non parliamo di un restomod. Parliamo di un 4 cilindri in linea biturbo da 2.998 cc - cilindrata inusuale per questo frazionamento, che dovrebbe favorire la coppia - montato longitudinalmente in posizione posteriore-centrale per il miglior bilanciamento dei pesi. La potenza erogata è di 650 CV con una massa di 1.200 kg, per uno 0-100 km/h in 2,9 secondi e 300 km/h di velocità massima.

Grassi Scuderia Milanese 044s, il frontale

Due le opzioni per il cambio: un manuale a 6 marce o un sequenziale a 6 rapporti che fa tanto WRC. Il film Top Gun: Maverick ha sdoganato la parola ''cazzuto'' ed è proprio questo termine che mi è venuto in mente quando mi hanno descritto la trasmissione: a trazione integrale con tre differenziali, tutti autobloccanti. Unica concessione alla modernità, il ''controllo della trazione intelligente, che adatterà costantemente la distribuzione della potenza alle ruote, per massimizzare l’aderenza e la stabilità in curva''.

Grassi Scuderia Milanese 044s a MiMo 2023, vista laterale

Anche se il costruttore non la cita mai, il design firmato da Giuseppe Armano (ex Centro Stile Alfa Romeo) ricorda la Delta S4: anche lei con motore posteriore centrale, sarà un caso? Nel frontale, con i quattro fari tondi evidenziati da anelli a LED, nella presa d'aria sul tetto e nel terzo montante rigonfio. Sulla Delta, lì c'erano solo i convogliatori per far respirare il motore; sulla 044s, invece, ci sono anche alette canard orientate verso l'alto che potrebbero non avere solo uno scopo ornamentale. E che dire delle proporzioni? Lunga 4,18 metri per 2 metri di larghezza dà l'impressione di essere ''quadrata'' proprio come la mitica Lancia. E poi ha una forma bassa e spigolosa che emana una grinta impressionante, accentuata dall'altezza di appena 1,23 m. Al confronto, in effetti, la belva di Torino sembrava una giraffa.

Grassi Scuderia Milanese 044s, il posteriore

Il nome 044s ha un significato, è il riferimento al fatto che la Grassi sarà realizzata in serie limitata a soli 44 esemplari: offrendo la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di opzioni per fare in modo che ogni esemplare sia unico e su misura per il cliente. I tempi per vederla sfrecciare sul nastro d'asfalto, però, sono ancora lunghi, visto che il primo esemplare marciante sarà pronto tra un annno e mezzo o due. E di prezzi, per ora, non si parla. Peccato perché guardando la forma particolare degli scarichi, con due tubi grandi come quelli di una stufa, con due tubicini più piccoli attaccati in basso (foto sopra), sono davvero curioso di sentire come suona.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/06/2023