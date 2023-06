Hyundai a MIMO 2023: non solo Ioniq 6. Parla Andrea Crespi, Hyundai Italia

Avanti tutta con l'elettrico, ma se l'elettrico non facesse al caso mio? Se come gusti personali, o per necessità, volessi ancora manovrare un propulsore a scoppio? Ecco perché Hyundai, oltre al full electric (tecnologia della quale massima espressione è la berlina Ioniq 6), propone ancora all'interno della propria gamma anche altre motorizzazioni. Di tipo elettrificato, oppure no. Di come il brand coreano orienti oggi l'automobilista verso la scelta più adatta alle sue esigenze, ne parliamo a MIMO 2023 con Andrea Crespi, Presidente di Hyundai Italia. Clicca Play sulla foto di cover per la video intervista.

Pubblicato da Redazione, 16/06/2023