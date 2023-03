Dal 16 al 18 giugno niente appuntamenti, ritorna MIMO 2023

Lo avevamo anticipato sei mesi fa, le date del prossimo Milano Monza Motor Show, MIMO 2023, sono confermate e adesso vi raccontiamo tutte le novità che attendono gli appassionati. Dal 16 al 18 giugno, saranno tre giorni all’insegna dei motori a quattro e due ruote, con il taglio del nastro per l’inaugurazione della manifestazione che avverrà sulla pista di Monza proprio il 16 mattina. La terza edizione del MIMO prenderà, quindi, il via nel tempio della velocità, che farà da palcoscenico all’evento insieme a Milano. Come dicevamo, saranno tante le novità di quella che si preannuncia come una festa all’insegna dell’automotive e che, importantissimo, sarà gratuita.

MIMO 2023: dal 16 al 18 giugno lo show dei motori a Milano e MonzaMILANO E MONZA ALL’INSEGNA DEI MOTORI Innanzitutto, va premesso che il capoluogo lombardo assumerà una funzione di “partner” – se ci permettete il termine – poiché avrà il ruolo di hub espositivo e informativo con la presenza di una decina di pedane per mostrare alcuni modelli e prototipi davanti al sagrato del Duomo. Quindi, si modera un po’ la presenza di auto e moto, con un coinvolgimento urbano meno intenso degli altri anni e un ritorno a quello che era il format originale, quando MIMO 2020 doveva svolgersi a Monza, ma l’emergenza Covid stravolse il programma. Niente paura, poiché la cittadina brianzola sarà pronta ad accogliere il pubblico nel migliore dei modi, ha confermato Carlo Abbà, Assessore Attività Produttive del Comune di Monza, esattamente come ha fatto Milano fino all’anno scorso, dove si è “registrata una presenza di circa 250.000 visitatori nei tre giorni di esposizione meneghina”, secondo quanto dichiarato da Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano.

MIMO 2023: saranno aperti il tracciato di Formula Uno e l'anello di alta velocitàUNA FESTA PER TUTTI GLI APPASSIONATI Un festival dei motori e della velocità che trova ispirazione in quello iconico di Goodwood, in Inghilterra, preso a esempio da Andrea Levy, Presidente di MIMO, come evento tra i più affascinanti e riusciti per il motorismo. E Monza non potrà che sottolineare tale comunione, infatti l’autodromo sarà il centro nevralgico del motorshow lombardo. Ma veniamo al programma.

MIMO 2023: una tre giorni all'insegna del motorismo a quattro e due ruoteTRE GIORNI DI EVENTI NO-STOP In ossequio alla parola d’ordine “Dinamicità” di MIMO 2023, nei tre giorni di attività, dalle 09.00 alle 19.00, il pubblico avrà l’opportunità di effettuare test drive di auto e moto, scoprire tutte le tecnologie e i modelli più nuovi della produzione, ma anche supercar e prototipi. Le prove dinamiche saranno aperte a tutti e focalizzate sulla mobilità sostenibile con la guida di veicoli elettrici e plug-in hybrid, con punti di sosta per le ricariche dalle colonnine. Per l’occasione saranno aperti sia la pista di Formula Uno sia il mitico anello d’alta velocità con la sopraelevata, che a seconda degli eventi saranno percorribili separatamente o insieme, a formare un unico circuito. Pensate, l’ultima volta che si è svolta una gara sui circa 10 km del tracciato completo è stato nel 1961. Nel frattempo, l’area dei paddock ospiterà il pubblico per guardare da vicino e toccare con mano auto e moto esposte in forma statica dagli oltre 40 costruttori presenti. Un occasione per parlare con i responsabili delle Case o gli addetti ai lavori e scoprire tutte le novità, poiché MIMO ha fra i suoi obiettivi quello di supportare il rinnovamento del parco circolante e il dialogo fra utenti e costruttori è fondamentale.

MIMO 2023: test drive di auto e moto con ogni tipo di motorizzazioneSFILATE, HOT LAP E CELEBRAZIONI Ma lo show non si ferma certo qui, poiché a contorno ci sarà una lunga serie di eventi tra i quali la partnership con la Millemiglia, che venerdi 16 passerà proprio davanti alle installazioni di Piazza Duomo e che permetterà di vedere da vicino tante automobili d’epoca. E ancora, le celebrazioni dei 120 anni dell’Automobile Club d’Italia, festeggiati sabato 17 con una sfilata di auto classiche che partiranno dalla sede storica dell’ACI in Corso Venezia 43 e da Piazza del Duomo per riunirsi sulla pista brianzola. Ma MIMO significa anche e soprattutto, supercar. Infatti, si rinnovano hot lap, track day e le parate delle auto più sportive e prestigiose grazie alla collaborazione di costruttori e numerosi club. Venerdi 16 si apre con la Premiere Parade, la sfilata che vedrà i rappresentanti delle case automobilistiche al volante delle proprie novità accompagnati da giornalisti, testimonial, sportivi e ambassador. Più tardi sarà il momento della Monzanapolis, la celebrazione dell’unione dei due circuiti, che vedrà la partecipazione di collezionisti e proprietari di tante supercar come Ferrari, Maserati, Lamborghini, McLaren, Bentley, Dallara, Porsche e Lotus.

MIMO 2023: per la prima volta in Europa la gara delle monoposto senza pilotaLA SFIDA DELLE MONOPOSTO A GUIDA AUTONOMA Ma l’evento più curioso e innovativo di tutta la kermesse si terrà domenica 18, con la finale dell’Indy Autonomous Challenge. Per la prima volta in Europa, e su un circuito con curve e staccate, arriva la competizione di monoposto a guida autonoma, programmate da team composti da università e centri di ricerca di tutto il mondo e dove il Politecnico di Milano (POLIMI) è fra i protagonisti. Le nuove Dallara AV-23 saranno guidate da un software di controllo che, grazie ai sensori, supercomputer e altri ADAS, permette alle vetture di correre fino a 260-270 km/h senza pilota e darsi battaglia in sfide a eliminazione. Un’altra opportunità per visitare MIMO 2023 nell’area del circuito monzese. Una vetrina che unisce passato, presente e futuro dell’automotive e che “… come nelle passate edizioni, sarà una festa dell’auto, capace di entusiasmare migliaia di appassionati che popoleranno le vie centrali di Milano e l’Autodromo Nazionale di Monza”, le parole di chiusura del Presidente ACI Geronimo la Russa.

