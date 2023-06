Non solo SUV: Aehra porta a MIMO 2023 la berlina elettrica da 800 km di autonomia

Non solo SUV: il futuro dell’auto elettrica passa sicuramente per la carrozzeria di maggior successo degli ultimi anni (e i numeri di Tesla Model Y, l’auto più venduta al mondo nel primo trimestre 2023, sono lì a dimostrarlo), ma per le piccole da città, segmento su cui quasi tutti i big stanno lavorando alacremente, dal gruppo Volkswagen alla stessa Tesla, e anche per le berline tre volumi ad alte prestazioni, da Mercedes EQE a Volkswagen ID.7. Un segmento nel quale sta per lanciarsi anche Aehra, neonata casa italo-americana dedicata ai modelli elettrici ultra-premium, che a MIMO 2023 porterà il primo prototipo della tre volumi elettrica.

Aehra Sedan, sinuose le fiancate

CHE CURVE! La tre volumi arriva a pochi mesi di distanza dalla presentazione del SUV, e verrà svelata in occasione del Milano Monza Motor Show che si terrà dal prossimo 16 giugno. Per creare un po’ di attesa, Aehra ha pubblicato le prime immagini che anticipano alcuni elementi stilistici della berlina, con gruppi ottici a LED sottilissimi, linee sinuose e fiancate bombate, un vistoso spoiler posteriore che incorpora le luci e insoliti specchietti digitali su due livelli, che ricordano l’ala posteriore delle Formula 1.

Aehra Sedan, lo spoiler posteriori che integra le luci

QUANTA AUTONOMIA! Non abbiamo nessuna informazione circa specifiche, potenza o capacità delle batterie, ma è dei giorni scorsi la notizia che Aehra ha stretto una partnership con l’azienda austriaca Miba Battery Systems, che si occuperà di fornire gli accumulatori per il SUV e la berlina. Tecnologie all’avanguardia, ricerca e sviluppo al massimo livello, per un pacco batterie che, nella sua configurazione ideale, dovrebbe avere una capacità di 120 kWh e un’autonomia di 800 km, con funzionamento a 925 V e potenza di ricarica in corrente continua di 350 kW.

Aehra Sedan, fiancate muscolose

LE DICHIARAZIONI “In Aehra non crediamo nelle concept car che non rappresentano il prodotto finale. Per questo, quando presenteremo la nuova Sedan al Milano Monza Motor Show il prossimo 16 giugno, l’auto sarà virtualmente identica al modello di produzione che arriverà nel 2026”, ha dichiarato Filippo Perini, Responsabile Design di Aehra.



Pubblicato da Claudio Todeschini, 01/06/2023