Volkswagen ID.7 GTX, l’ammiraglia con il vizio della velocità

Sono passate appena tre settimane dalla presentazione ufficiale di Volkswagen ID.7, la nuova ammiraglia elettrica della casa tedesca, una berlina tre volumi lunga quasi 5 metri (che arriverà anche con carrozzeria station wagon) e con circa 700 km di autonomia. Dopo l’estate, al IAA Mobility di Monaco che si terrà dal 5 al 10 settembre, la casa tedesca porterà la ID.7 GTX, tre lettere che ormai definiscono le versioni ad alte prestazioni dei suoi modelli elettrici, e che al momento sono disponibili solo per i SUV ID.4 e ID.5. Come le sorelle a ruote alte, ID.7 GTX monterà due motori elettrici, uno per asse, così da poter contare su una potenza superiore rispetto al modello RWD, e sulla trazione integrale gestita elettronicamente.

Volkswagen ID. 7: in attesa di conoscere motori e batterie

DETTAGLI SPORTIVI Al nuovo powertrain si accompagneranno anche diversi elementi sportivi nel design, sia all’interno che all’esterno dell’auto: in abitacolo troveremo cuciture a contrasto di colore rosso su sedili, plancia e portiere, mentre la carrozzeria si distinguerà per la presenza del tetto nero, dei finestrini oscurati e per i tanti dettagli in nero lucido.

Volkswagen ID.Xtreme: laterale

MESSA A PUNTO AD HOC Come sulle ID.4 e ID.5 GTX, anche la berlina monterà il software Vehicle Dynamics Manager, che si occupa di gestire la trazione integrale cercando sempre di combinare in maniera ottimale efficienza, dinamica e stabilità di guida. Il software controlla i motori, i sistemi di controllo della frenata, dello sterzo e del telaio, a seconda del profilo di guida selezionato.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 21/05/2023