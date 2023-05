Volkswagen T-Cross: dopo i primi avvistamenti, ecco la versione definitiva!

Aggiorna il look, rinnova gli interni e sfrutta la moderna gamma motori attuale per ripresentarsi più vivace che mai nel segmento dei City-SUV

Le prime foto dei prototipi le abbiamo viste poche settimane fa, ma oggi la nuova Volkswagen T-Cross si è tolta del tutto la mimetica e si mostra nella sua veste definitiva. Siamo in Germania e il “suvvino” di Wolsburg sta ultimando i collaudi prima del lancio previsto a fine anno. Allora, guardiamolo insieme per capire come cambia il design e quali novità porta a livello tecnologico.

Nuova Volkswagen T-Cross: debutto previsto a fine 2023NATURALE EVOLUZIONE DI STILE Come avevano anticipato a suo tempo, intuendo le forme ancora nascoste dalla pellicole che la camuffavano, ci sono un frontale ridisegnato con nuovi fendinebbia e una griglia più ampia. La presa d'aria inferiore del paraurti è più grande di prima e sfoggia anche un disegno diverso. La striscia cromata anteriore potrebbe essere illuminata, almeno negli allestimenti al top. I fari avranno una nuova forma e c'è un'alta probabilità che presentino una nuova grafica a LED. La parte posteriore beneficerà di alcune modifiche ai fanali a LED e alla striscia nera e rossa che collega i due gruppi ottici nel modello attuale. Tuttavia, non saremmo sorpresi che quella finitura possa essere tolta dalla T-Cross rinnovata. Infine, un nuovo look del paraurti completa il quadro stilistico. Oggi, non abbiamo informazioni sugli interni, anche se VW migliorerà la qualità dei materiali e aggiornerà il software dell’infotainment.

VEDI ANCHE

Nuova Volkswagen T-Cross: cambia il look e si aggiornano gli interniMOTORI A TRE E QUATTRO CILINDRI TURBO Per quanto riguarda i motori, la T-Cross manterrà quasi certamente la gamma attuale, con il tre cilindri 1.0 TSI in due diverse potenze, e il quattro cilindri 1.5 TSI Evo2, recentemente aggiornato, che si piazzerà al vertice della gamma in termini di performance. Come con l'attuale T-Cross, tutte le varianti dovrebbero essere a trazione anteriore con cambio manuale o automatico (DSG).

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/05/2023