Volkswagen T-Cross 2023, tempo di una rinfrescata: le prime foto spia

I tedeschi, si sa, sono precisi come orologi svizz-- No, non va bene. I tedeschi non vanno neanche di corpo se non hanno un piano. No, quelli erano i russi di Caccia a Ottobre Rosso. Insomma, quello che volevo dire è che i tedeschi sono organizzati, fanno le cose con ordine e meticolosità, e tra le cose che fanno con ordine e meticolosità c’è anche l’aggiornamento del loro parco auto.

BECCATO! A poco più di tre anni dal suo debutto, Volkswagen T-Cross (qui la nostra prova) si prepara quindi al suo primo restyling. Nei giorni scorsi i nostri solerti fotografi hanno pizzicato un muletto impegnato nei primi test su strada. Le novità, come spesso accade in questi casi, sono poche e concentrate sugli elementi maggiormente distintivi dell’auto, muso e posteriore.

COME CAMBIA Nell’esemplare fotografato in Germania i gruppi ottici sono ancora discretamente camuffati, ma se dovessimo puntare qualche monetina, saremmo pronti a scommettere che prenderanno la forma di quelli del più recente crossover coupé Taigo (provato proprio qualche settimana fa). Si allarga un po’ la calandra centrale, così come la presa nella parte bassa del paraurti, ora di aspetto leggermente più sportivo, con una sottile cromatura a definirne i contorni. Se tanto ci dà tanto, potrebbe arrivare anche sul frontale del nuovo T-Cross la striscia a LED che congiunge i fari anteriori. Più filanti anche gli specchietti retrovisori.

E LA STRISCIA? Al posteriore le modifiche dovrebbero coinvolgere il disegno delle luci a LED nei gruppi ottici (per il resto inalterati) e del paraurti. Nel muletto fotografato in questi giorni il fascione di plastica nera trasparente che collega i fari posteriori è completamente camuffato: il nostro personalissimo gusto estetico ci fa sperare che sia perché nella versione definitiva non ve ne sarà traccia. Vedremo.

INTERNI E MOTORI All’interno le modifiche si limiteranno a materiali di miglior qualità, nuovi colori per rivestimenti e dettagli, e upgrade sul fronte dell’infotainment e della strumentazione digitale. Non sono previste invece novità sul fronte delle motorizzazioni, che dovrebbero confermare il 1.0 TSI con potenze da 95 e 100 CV (con cambio manuale a sei rapporti oppure con l’affidabile DSG a doppia frizione e sette velocità), e il più potente 1.5 da 150 CV con cambio DSG. Trazione solo anteriore.

QUANDO ARRIVA Il restyling di Volkswagen T-Cross dovrebbe essere commercializzato entro la fine dell’anno, con l’arrivo nelle concessionarie per i primi mesi del 2024. Prezzi in linea con quelli attuali, che partono da 24.750 per il 1.0 95 CV Style e arrivano a 31.900 per il 1.5 150 CV DSG Advanced.

