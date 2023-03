Volkswagen Taigo, il crossover coupé ha le carte in regola? La prova

Per caso siete alla ricerca di un crossover, magari compatto e dalle forme vagamente coupéggianti? Beh, direi che se avete messo gli occhi su questo tipo di carrozzeria che oggi va tanto di moda, sappiate che Volkswagen potrebbe avere ciò che fa al caso vostro. È sul mercato relativamente da poco tempo, ma girando per l’hinterland milanese se ne vedono già a bizzeffe! Ovviamente, sto parlando di Volkswagen Taigo, il modello che - in quel di Wolfsburg - ha sdoganato definitivamente il concetto di B-SUV atletico e filante (qui la nostra video prova). Si tratta però di un’auto difficile da catalogare, con le sue forme si pone a cavallo fra il mondo delle Sport Utility e quello delle coupé, senza mai sbilanciarsi troppo verso l’una o l’altra parte. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza...

PARENTI IN COMUNE

Guardando con attenzione Volkswagen Taigo riesco a notare alcuni tratti comuni con alcuni dei modelli più apprezzati del marchio tedesco. Il frontale è praticamente identico a quello di nuova Volkswagen Polo, con quelle luci LED che si prolungano su tutta la griglia anteriore. Il posteriore invece è molto simile a quello di Volkswagen T-Cross (qui la nostra prova su strada), con una fascia luminosa piuttosto marcata che corre da parte a parte su tutto il portellone. Di lato riesco ad apprezzare il profilo rastremato dell’auto, con il tetto che scende verso il retro e con il montante C che prende una forma allungata. A ciò vanno aggiunte le finiture dell’allestimento R-Line, con il badge dedicato sul passaruota e il bordo inferiore delle portiere senza plastica nera che contraddistingue invece la versione Life. Fatico sempre un po’ ad abituarmi ai finti terminali di scarico cromati al posteriore. Su Taigo sono sdoppiati e incastonati all’interno del paraurti in una posizione quasi innaturale. Avrei preferito qualcosa di più semplice e meno elaborato.

Volkwagen Taigo R-Line: 3/4 anteriore

INTERNI CONVINCENTI

Forse l’aspetto che più mi ha convinto di Taigo sono gli interni. La plancia è semplice e razionale, la plastica morbida è posizionata sul lembo superiore del cruscotto che a sua volta ingloba il display principale da 9,2 pollici orientato verso il guidatore. In fin dei conti, mi sento davvero mio agio una volta entrato a bordo. Ho praticamente tutto a portata di mano, i comandi del clima sono in una posizione facilmente raggiungibile, anche se i tasti a sfioramento rendono l’impostazione della temperatura un po’ macchinosa. Il volante multifunzione con pulsanti fisici dialoga alla perfezione con il quadro strumenti riconfigurabile da 10,25 pollici. Qua e là intorno a me c’è un po’ di plastica rigida, localizzata soprattutto sulle portiere. Peccato che gli spazi per svuotare le tasche siano ridotti un po’ al lumicino. C’è giusto un bracciolo centrale dalla forma compatta e due solchi per le bottiglie sul tunnel centrale. Apprezzo invece che Apple CarPlay wireless sia presente di serie anche sulla versione entry-level Life. Si tratta di una soluzione furba e francamente irrinunciabile, che mi permette di fare a meno di spinotti e cavi. Accendo la macchina e lo schermo del mio iPhone compare in tutto il suo splendore sullo schermo centrale, semplicissimo!

Volkwagen Taigo R-Line: interni

MEGLIO IN 4 CHE IN 5

Volkswagen Taigo condivide la stessa piattaforma di Polo e T-Cross. Anche se il pianale è identico (si tratta dell’architettura MQB A0), metro alla mano Taigo è più lunga di quasi 20 centimetri rispetto a Polo e di 3 centimetri rispetto a T-Cross. Il “suvvino” coupé misura infatti da paraurti a paraurti 4,26 metri per 1,75 metri in larghezza e 1,52 metri in altezza. Tuttavia, i centimetri in più non si traducono aritmeticamente in più spazio all’interno. Questo lo percepisco soprattutto quando mi siedo sul divanetto posteriore, con la mia testa (sono alto 1,87 metri) che sfiora pericolosamente il tetto. Pur essendo omologata per 5 persone, sul retro in 3 si sta decisamente stretti, meglio in due, magari con un bambino seduto al centro. La situazione migliora passando invece al bagagliaio. Il vano ha una capienza che va da un minimo di 440 a un massimo di 1.222 litri, piuttosto in linea con quella di T-Cross, che però non è svantaggiato dalla forma discendente del tetto. In generale il piano è abbastanza regolare, anche se un po’ troppo affossato e con una soglia decisamente rialzata. Considerate poi che nel doppiofondo di questa versione R-Line è stato posizionato il ruotino di scorta, un optional sempre più raro di questi tempi.

Volkwagen Taigo R-Line: divanetto posteriore

UN DISCRETO 3 CILINDRI

Venendo invece alla parte tecnica, sappiate che Volkswagen Taigo monta un mille 3 cilindri turbo benzina TSI da 110 CV e 200 Nm di coppia. La gamma Taigo non prevede al momento nessuna forma di elettrificazione né motorizzazioni Diesel: in alternativa, viene semmai offerto con il più potente 1.5 TSI ACT da 150 CV. Abbinato al tre cilindri della prova è l’ottimo cambio doppia frizione DSG 7 rapporti. Secondo la scheda tecnica l’auto raggiunge i 100 orari in 10,9 secondi, toccando una velocità massima di 191 km/h. Con queste credenziali la Taigo è in grado di movimentare senza troppi problemi i suoi 1.261 kg, conseguendo anche discreti risultati in termini di consumi, nell’ordine dei 5,8 l/100 km. Un dato che - se non avete il piede troppo pesante - è davvero alla vostra portata, visto che al termine della mia prova di più di 300 km il valore riportato dal computer di bordo non è mai andato oltre i 6,3 l/100 km.

Volkwagen Taigo R-Line: il motore

IMPRESSIONI DI GUIDA

Appena metto in moto il tre cilindri benzina si anima quasi senza farsi notare. È un motore che vibra pochissimo e che lavora quasi sempre in punta di piedi, salvo quando si decide di tirargli un po’ il collo. Solo in quel caso la rumorosità si fa più accentuata. Lo sterzo ha un’impugnatura solida, piacevole al tatto con i vari tasti dei comandi del cruise, della radio e del navigatore azionabili senza dover distogliere lo sguardo dalla strada. Il comando però è un po’ troppo neutro e leggero, basta davvero un nulla per ruotarlo, il che è molto utile in città - durante le manovre - un po’ meno quando magari lo si vuole apprezzare su una strada tutte curve. Anche la visibilità al posteriore penso sia un punto debole di questa Taigo. Il lunotto è un tantino risicato e nei parcheggi ho sempre preferito affidarmi ai sensori dinamici (manca purtroppo la retrocamera).

Volkwagen Taigo R-Line: test drive

IL CAMBIO NON DELUDE! In generale i 110 CV sono più sufficienti a soddisfare le esigenze di Taigo, la ripresa - seppur non entusiasmante - è abbastanza frizzante e anche quando si viaggia in autostrada non è difficile riprendere velocità per chiudere un sorpasso. Il lavoro del DSG 7 rapporti è come sempre lodevole, le cambiate sono molto precise e puntuali, cito giusto la sporadica invadenza dello start & stop, quando interviene mio malgrado in mezzo al traffico in colonna. Le scalate si possono comandare anche attraverso delle goduriose palette al volante, che danno al tutto un pizzico di gusto racing. E anche in questo caso la risposta all’input del guidatore è quasi sempre istantanea, senza esitazioni. Come vi anticipavo, se si viaggia a codice, i consumi di questa Taigo sono più che dignitosi: con 40 litri di benzina a bordo sono riuscito a coprire senza grossi problemi una settimana di casa-ufficio (abito a poco più di 20 km dal centro di Milano). Insomma, in fin dei conti si tratta di un’auto pensata per chi desidera qualcosa di più rispetto a una classica Polo (in termini di spazio e volumi), senza sbilanciarsi scegliendo un SUV troppo impegnativo (qui la nostra prova su strada di Volkswagen Polo). Qui poi, la chiave di volta sta tutta al posteriore, con quel look ''coupéggiate'' che le regala un’aria più giovanile rispetto a T-Cross.

Volkwagen Taigo R-Line: prova su strada

ADAS, VERSIONI E PREZZI

Spulciando nel listino Volkswagen si scopre che attualmente Taigo è offerta in due soli allestimenti: Life e R-Line. Si parte dai 24.700 euro della 1.0 TSI Life 95 CV e si arriva 31.550 della top di gamma R-Line 1.5 TSI ACT. Il giusto compromesso è rappresentato (a mio parere) dalla versione della nostra prova, R-Line con il 1.0 TSI 110 CV e cambio automatico DSG 7 dal valore di 29.900 euro. Sappiate inoltre, che per quanto riguarda gli ADAS su Taigo sono disponibili di serie fin dall’allestimento base Life: la frenata automatica d’emergenza, il cruise control adattivo con mantenimento di corsia e il rilevatore della stanchezza del conducente.

Volkwagen Taigo R-Line: il badge posteriore

SCHEDA TECNICA VOLKSWAGEN TAIGO 1.0 TSI

Motore 1.0 TSI, 3 cilindri turbobenzina Potenza 110 CV Coppia 200 Nm Prestazioni Vel. Max. 191 km/h | 0-100 km/h in 10,9 secondi Trazione Anteriore Cambio Automatico DSG 7 rapporti Dimensioni 4,26 x 1,75 x 1,52 m Passo 2,55 m Posti 5 Peso in ordine di marcia 1.261 kg Bagagliaio Da 440 litri a 1.222 litri Consumi (misto WLTP) 5,9 l/100 km Emissioni CO2 (WLTP) 135 g/km Prezzo A partire da 24.700 euro (versione 95 CV)

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 12/03/2023