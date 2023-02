Saliamo a bordo della nuova Volkswagen Touareg grazie alle foto ufficiali

Ve l'avevamo già mostrata, spoglia di tutte le camuffature, ma ora che la data della première si avvicina e che i test al Circolo Polare Artico volgono al termine, da Wolfsburg arrivano foto e anticipazioni ufficiali sulla nuova Volkswagen Touareg, che verrà svelata nel corso dell'estate 2023. E ci mostra gli interni, che finora erano rimasti un segreto.

Nuova Volkswagen Touareg, la plancia

Proprio qui, all'interno, si concentrano alcuni dei molti cambiamenti. Per assecondare i desideri dei clienti, ora i braccioli e i pannelli della console centrale sono più morbidi. Ma anche la tecnologia di bordo è stata sviluppata. I comandi vocali sono stati migliorati e il collegamento con Apple CarPlay e Android Auto via App-Connect funziona ora anche wireless (senza fili). Il navigatore sfrutta mappe in alta definizione, mentre la strumentazione Innovision Cockpit si gestisce sia tramite il display touch da 15 pollici a centro plancia sia tramite il volante multifunzione, e anche con comandi analogici come il controllo del volume nella console centrale.

Nuova Volkswagen Touareg illumina meglio la strada grazie ai nuovi fari IQ. Light matrix HD

Dall'esterno la nuova Touareg si distingue per i fascioni anteriore e posteriore ridisegnati. L'occhio attento coglierà i nuovi fari anteriori IQ. Light matrix HD, che sfruttano ciascuno 19.200 micro LED per iluminare meglio la strada senza trascurare la funzione anti-abbagliamento per gli altri veicoli. Ma c'è di più. La zona illuminata della strada è interattiva, così da facilitare, ad esempio, il transito attraverso le corsie ristrette dei cantieri autostradali. Luminoso è anche il logo Volkswagen applicato al portellone: una prima in Europa dove questo gioco di luci era prima proibito. Chissà perché?

Nuova Volkswagen Touareg, il marchio illuminato era illegale in Europa

Oggetto di miglioramento è anche l'assetto della Touareg a trazione integrale permanente, che beneficia inoltre di un sensore di carico sul tetto per capire quando viene montato il box sul portapacchi e adeguare la taratura del controllo di stabilità all'alzarsi del baricentro. Nuove anche le tarature delle sospensioni: sia quelle con molle in acciaio sia quelle opzionali pneumatiche, per ''ottenere un’ampiezza ancora maggiore tra il massimo comfort e le prestazioni ottimali'', dice Volkswagen. L'auto mostrata nella foto gallery è ancora un esemplare di pre-serie e le vendite non sono ancora partite, ma la Casa conferma che il modello Performance Touareg R eHybrid rimarrà al vertice della gamma.











Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/02/2023