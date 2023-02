Nuova Volkswagen Touareg: quasi tutto pronto per il debutto del maxi SUV

OCCHI APERTI, ARRIVA LA NUOVA TOUAREG Il maxi SUV Touareg di Volkswagen si è affermato come uno dei modelli più identificabili del costruttore tedesco. Se pensiamo che la prima generazione di questo modello ha debuttato nel 2002 e l'ultimo aggiornamento risale al 2018. Oggi, nel 2023, dopo 21 anni complessivi di carriera, possiamo capire bene il successo che ha avuto nel suo segmento. Quest’anno la Casa di Wolsburg toglierà i veli al modello aggiornato, che si presenta con una bella dose di novità. Le immagini che vedete sono state scattate un paio di settimane fa e riprendono uno dei prototipi, ormai vicinissimo alla versione definitiva, durante gli ultimi test invernali al Circolo Polare Artico. Da lontano, potrebbero non scorgersi le modifiche al design, con il SUV che ricalca lo stile del modello attuale.

Nuova Volkswagen Touareg: il maxi SUV tedesco dovrebbe arrivare entro il 2023 MODIFICHE DI DETTAGLIO, MA IMPORTANTI Tuttavia, guardando più da vicino si possono scorgere alcuni dettagli, come le cornici dei fari, che sono finte. Quindi, in quella zona potrebbe arrivare un profilo inedito. Le grafiche cromate sotto i fanali anteriori possono sembrare estensioni delle lamelle orizzontali della calandra, ma sono semplicemente delle pellicole adesive, progettate per ingannare l’occhio degli osservatori. Ciò che si trova sotto questi adesivi è solo un'ipotesi, ma non sono da escludere che ci siano alcune modifiche al design che scopriremo al momento del lancio. La zona posteriore del SUV tedesco è abbastanza diversa dal modello di oggi e lo si intuisce dalla mimetizzazione scura applicata sui fanali posteriori per nascondere un inedito profilo. Non è chiaro quali altre modifiche verranno apportate agli esterni della Touareg, ma probabilmente includeranno nuovi paraurti anteriori e posteriori.

Nuova Volkswagen Touareg: leggero restyling e motori ibridi per lo sport utility di WolsburgPIATTAFORMA CONDIVISA E MOTORI CONOSCIUTI Proprio come l'attuale modello, la nuova generazione appoggerà sull’architettura MLB Evo del Gruppo VW, utilizzata anche da altri SUV tra cui Porsche Cayenne, Bentley Bentayga e Lamborghini Urus. Non sono previste modifiche significative alla gamma dei propulsori, ciò significa che il listino dovrebbe comprendere un turbodiesel V6 da 3,0 litri, un turbo benzina V6 da 3,0 litri convenzionale e ibrido plug-in. L’ingresso nei listini dello sport utility di lusso Volkswagen è previsto entro la fine del 2023.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/02/2023