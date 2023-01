Volkswagen, chi sbaglia paga. Chi ha disegnato ID.Life perde il posto

Ricordate ID.Life concept, il prototipo di citycar elettrica mostrato all'IAA Mobility di Monaco nel 2021? Ecco, se la ricordate, avete una memoria di ferro, dal momento che da allora è pressoché scomparsa. E forse ora ne comprendiamo la ragione. Fonti interne affermano che il brand Volkswagen stia sostituendo il capo del design Jozef Kaban col capo del design di Bentley, Andreas Mindt. All'origine di questa scelta, pare che sia proprio lei, ID.Life. Che a qualcuno che abita ai piani alti non è piaciuta. Lei, ma non solo lei.

Jozef Kaban, (ex) capo del design Volkswagen

TURNOVER A riportare la notizia è Autmobilwoche, pubblicazione sorella di Automotive News Europe in lingua tedesca. Autmobilwoche sostiene che Mindt assumerà il suo nuovo ruolo il prossimo 1° febbraio e che - secondo fonti anonime - il CEO Volkswagen Thomas Schaefer avrebbe ritenuto necessario l'avvicendamento poiché non soddisfatto di alcuni dei progetti di Kaban. Al quale verrà assegnato un nuovo ruolo altrove nel Gruppo Volkswagen. Tra i progetti incriminati, dunque, ID.Life Concept.

VW ID.Life Concept

VEDI ANCHE

DA RIFARE ID.Life avrebbe dovuto rappresentare l'archetipo di utilitaria elettrica ed entry-level della gamma ID., e da programma avrebbe dovuto debuttare sul mercato nel 2025. Ma a Schaefer è sembrata non abbastanza moderna, e a Kaban è toccato rimettere mano al progetto. ID.Life, ma non solo: Schaefer avrebbe espresso ben poco entusiasmo anche di fronte alle bozze dell'imminente ammiraglia elettrica, quella sin qui individuata dallo slogan Project Trinity: al team di progettazione, il numero uno di Wolfsburg avrebbe intimato di scartare la berlina e disegnare un crossover, ecco perché anche Project Trinity è in ritardo sulla tabella di marcia.

VW Project Trinity: ancora una bozza

DA SALVARE Kaban paga un paio di veicoli non del tutto indovinati, tuttavia il tempo trascorso come responsabile del Centro stile Volkswagen, a ben guardare, non è stato del tutto infruttuoso. Volkswagen ID. Buzz è opera sua ed è un progetto unanimente elogiato per aver mescolato modernità e futurismo, con spunti stilistici retrò. Kaban ha anche il merito di aver fatto parte del team che ha lavorato alla Bugatti Veyron, qualcosa che sicuramente rimarrà con lui per sempre. Dal canto suo, il successore Mindt si è occupato in passato di Golf 7, uno dei modelli Volkswagen più apprezzati degli ultimi anni. Difficile dire quanto cambierà il linguaggio del design delle Volkswagen prossime venture. Su Mindt, questo è certo, grava una discreta responsabilità.

Andreas Mindt, nuovo capo del design Volkswagen

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/01/2023