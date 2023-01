Scopri le differenze: le prime foto spia del restyling 2023 di Volkswagen ID.3

A inizio dicembre Volkswagen ha pubblicato alcuni bozzetti del restyling di ID.3, la sua prima auto elettrica, che dovrebbe arrivare rinnovata già nei prossimi mesi. In attesa della presentazione ufficiale, ecco le prime foto spia che mostrano un esemplare impegnato in test sulla neve, quasi del tutto privo di camuffature.

Nuova Volkswagen ID.3 2023: come cambia la compatta elettrica tedesca

NIENTE GRIGLIA La novità che emerge con maggior evidenza è l’assenza della griglia anteriore, sostituita da un paraurti chiuso nella parte alta e con una più tradizionale presa d’aria (dalla forma ancora non definitiva). Inedite, e più moderne, le prese d’aria verticali ai lati del paraurti. Invariato invece, almeno su questo muletto, il posteriore. Eventuali novità, in particolare per quel che riguarda i gruppi ottici, emergeranno in seguito.

Nuova Volkswagen ID.3 2023: vista laterale

CAMBIA DENTRO Come abbiamo avuto modo di anticipare già lo scorso ottobre, le principali novità di ID.3 MY2023 si concentreranno nell’abitacolo, dove debutteranno materiali e rivestimenti di maggior qualità, e i comandi fisici al volante al posto di quelli touch (ritenuti poco pratici dai clienti). Migliorato e reso più stabile anche il sistema operativo, cuore pulsante dell’auto. Non sono previste al momento novità per quanto riguarda motore e batterie, attualmente disponibili nei tagli da 58 kWh e 77 kWh.

Nuova Volkswagen ID.3 2023: vista posteriore

