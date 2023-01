Volkswagen Golf addio, nel 2024 l’ultimo modello con motore termico

Nel corso di una chiacchierata con l’edizione spagnola di Auto Bild, il CEO di Volkswagen Thomas Schaefer ha confermato l’intenzione di Wolfsburg di aggiornare la sua media con un facelift già il prossimo anno. Un facelift, quello dell’ottava generazione, che potrebbe essere anche l’ultimo a vedere il nome Golf appiccicato al portellone di un’auto con motore termico. Come dice lo stesso Schafer, il successore dell’attuale Golf “dev’essere un veicolo elettrico”.

Volkswagen Golf 2024, addio alla GTI a benzina

COME CAMBIERÀ Pochi i cambiamenti attesi per la versione Mk8.5, ossia il facelift di metà carriera di Volkswagen Golf. Quasi sicuro il ritorno dei tasti fisici sul volante, dopo l’annuncio relativo a ID.3. Per quanto riguarda i propulsori, prevedibili un po’ di migliorie e aggiustatine (anche per i 2mila turbo delle versioni R e GTI) che aumentino la potenza e riducano le emissioni.

VEDI ANCHE

Volkswagen Golf 2024: il facelift sarà l'ultimo con motore termico?

UNA MEDIA STORICA Una piccola grande rivoluzione, insomma, che coinvolgerà tutti i modelli di Golf (compreso il più potente R) e che segnerà la fine di un’epoca, con il pensionamento dell’auto di maggior successo della casa tedesca, che dal 1974 a oggi ha venduto più di 35 milioni di pezzi. Resta da capire se la prossima media per famiglie di Volkswagen si chiamerà ancora Golf, oppure avrà un altro nome, magari con le lettere ID davanti. Staremo a vedere.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 30/01/2023