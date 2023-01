Spazio all'idrogeno sulle auto del futuro? Per il CEO Volkswagen no, ecco perchè

IDROGENO SI, IDROGENO NO… Ai carburanti fossili, a quanto pare, c’è un’alternativa ovvero l’elettricità profusa in maniera più o meno massiccia nei veicoli di oggi e di domani. Ma all’energia elettrica esiste un’alternativa concreta? Si parla di idrogeno e ci sono costruttori più sensibili all’argomento, ma altri che sembrano meno interessati. Fra questi c’è Volkswagen che, nelle parole del suo amministratore delegato Thomas Schäfer, sembra avere preso una posizione ben precisa. Il CEO tedesco, infatti, non pensa che l’energia a idrogeno abbia senso per i modelli destinati al consumatore, almeno non in questo decennio. Mentre molte delle più grandi case automobilistiche stanno adattando le loro line-up in modo che siano costituite esclusivamente da veicoli elettrici o elettrificati, rimane una manciata di costruttori che crede ancora che l'idrogeno abbia un futuro. Per esempio, BMW, Toyota e Hyundai, stanno lavorando in tal senso.

Volkswagen a idrogeno: la Golf Variant Fuel Cell del 2014, un progetto chiusoIL CAPO DI VW PARLA CHIARO Durante un recente colloquio con la stampa spagnola di Autobild.es in occasione del recente Consumer Elecronic Show (CES) di Las Vegas, è stato chiesto un parere sui propulsori a idrogeno al capo di Volkswagen, che ha dichiarato apertamente di non esserne un tifoso. “L’idrogeno non fa per noi”, ha detto. “L'idrogeno è pura fisica ed è costoso. Non è competitivo, soprattutto per le automobili, i cui serbatoi occupano spazio nell'abitacolo. Forse per i veicoli commerciali, ma non nelle auto. Quindi, non vedo la possibilità che ciò accada in questo decennio. Non alla Volkswagen”.

VEDI ANCHE

Volkswagen a idrogeno: il prototipo Passat con motore Fuel Cell del 2014 CI SONO DEI PRECEDENTI Parole che delineano una posizione precisa, ma questa non è la prima volta che la Casa di Wolsburg rifiuta l’idea di utilizzare propulsori a idrogeno sui suoi modelli. Tre anni fa, Matthias Rabe, capo tecnico di Volkswagen Passenger Cars, ha dichiarato che la tecnologia delle celle a combustibile non è un'opzione per VW. Tuttavia, la Casa tedesca non è sempre stata così contraria all'idea di auto alimentate a idrogeno. Per esempio, nel 2014, ha presentato i prototipi Passat HyMotion e Golf Variant HyMotion, a cui avrebbe dato seguito una commercializzazione su larga scala. Le due auto erano equipaggiate con un motore elettrico da 134 CV, un pacco batterie agli ioni di litio e serbatoi in fibra di carbonio appositamente sviluppati e montati all'interno del pavimento, che immagazzinavano l'idrogeno. Anche Audi è stata per lungo tempo a favore dei modelli a idrogeno. La Casa dei quattro anelli ha sviluppato una serie di prototipi e concept alimentati con motori a celle a combustibile, ma nel 2021 ha messo la parola fine allo sviluppo, concludendo che l'idrogeno non aveva un futuro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/01/2023