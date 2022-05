Renault Scénic Vision: una concept (a idrogeno) che arriva dal futuro

La Losanga riafferma il suo impegno per la riduzione delle emissioni inquinanti presentando una concept con un look di rottura

Renault ha svelato in anteprima mondiale al summit ChangeNOW di Parigi la sua nuova concept car Scénic Vision: un’auto che incarna l’impegno di Renault nello sviluppo sostenibile e riflette il piano di decarbonizzazione ad ampio respiro della Losanga (qui il nostro approfondimento sul piano Renaulution 2025). Dall’esterno Scénic Vision rispecchia lo stile pionieristico di una familiare 100% elettrica - mentre all’interno - i suoi innovativi rivestimenti anticipano un approccio ecologico nella scelta dei materiali.

Nuova Renault Scénic Vision: frontale

LE PAROLE DI DE MEO ''Tutti i nostri sforzi come azienda non bastano se non li applichiamo nei nostri veicoli. Ecco perché ho chiesto al team Renault di sviluppare una concept car che incarnasse al meglio la nostra nuova strategia ESG e i suoi 3 pilastri: ambiente, sicurezza e inclusione. L’abbiamo chiamata Scénic Vision'', ha dichiarato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault. Massima espressione del concetto di Renaulution e di Nouvelle Vague, Renault Scénic Vision è il risultato di un profondo esercizio di design e di precise scelte estetiche. ''Scénic Vision rappresenta un nuovo capitolo della storia del Gruppo. Questa concept car lascia presagire il look di nuova Scénic elettrica 2024 e il nuovo linguaggio stilistico scelto da Renault'', ha dichiarato Gilles Vidal, Direttore del Design della Régie.

Nuova Renault Scénic Vision: interni

IDROGENO HI-TECH Per il progetto Scénic Vision, Renault ha collaborato inoltre con il compositore Jean-Michel Jarre per definire la firma sonora della concept car, applicando un solo altoparlante per porta e integrando il cosiddetto sistema ''soundbubble'' incorporato in ogni poggiatesta. Scénic Vision è un veicolo elettrico alimentato da una pila a combustibile a idrogeno da 16kW. Il sistema H2-Tech sfrutta la tecnologia range extender che consente d’installare (a parità di autonomia) una batteria ausiliaria due volte più leggera di quelle tradizionali. A partire dal 2030 - quando la rete di stazioni di idrogeno sarà stata potenziata - si potranno percorrere fino a 800 km senza doversi fermare per ricaricare la batteria. Una sosta di soli 5 minuti basterà infatti per riempire il serbatoio di idrogeno.

Nuova Renault Scénic Vision: lo schema del sistema propulsivo

SICUREZZA A 360° Il sistema di telecamere integrato nel veicolo amplia il campo visivo del conducente del 24%. Il parabrezza garantisce una visibilità ampia e rassicurante. L’interfaccia di bordo offre suggerimenti personalizzati sulla salute tramite l’analisi dei dati raccolti dalle telecamere e dai sensori dislocati in abitacolo (frequenza cardiaca, affaticamento, attenzione). Un sistema di riconoscimento facciale permette poi di aprire le porte e regolare i parametri del veicolo. Infine, l’assenza del montante tra le porte e il pianale facilita l’accesso in vettura alle persone con mobilità ridotta.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 19/05/2022