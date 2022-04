Renault: il concept anticipa un nuovo modello a idrogeno?

In occasione della presentazione dei risultati annuali 2021, Renault ha svelato il teaser di un misterioso modello dal look inedito. L’immagine frontale dell’auto suggerisce alcuni spunti stilistici che potrebbero debuttare sulle Renault del futuro. Fra gli elementi più caratteristici ci sono luci diurne dalla forma sfaccettata, un cofano decisamente scolpito e un frontale che sembra modellato su quello di nuova Renault 5 (qui il nostro approfondimento). Secondo alcune indiscrezioni inoltre, il concept, potrebbe anticipare forme e linee che rivedremo sull’attesissima Renault 4ever, attesa per il 2025.

Nuova Renault 5

DALLA BENZINA... ALL'IDROGENO Al momento, l’Amministratore delegato di Renault Luca de Meo non si sbottana, sottolineando che si tratta di un semplice studio di progettazione. I dettagli dell’auto saranno forniti al momento del lancio, ma non si esclude la possibilità che la vettura monti un motore a benzina modificato per funzionare a idrogeno. Renault attualmente utilizza l'idrogeno su alcuni veicoli commerciali, sfruttando l’elettricità prodotta dalla pila a combustibile. Di recente però, molte Case costruttrici si sono impegnate nello sviluppo di motori a scoppio che utilizzano l’idrogeno come combustibile (qui il video di una Toyota Corolla che brucia idrogeno), ma che non hanno nulla a che fare con la fuel-cell. Toyota e Yamaha sono fra le più attive su questo fronte. Le due aziende giapponesi hanno recentemente svelato un propulsore 5 litri V8, convertito per bruciare idrogeno.

Luca de Meo e Renault Megane Electric

VERSO LE EMISSIONI ZERO Tuttavia, la vettura di serie potrebbe anche arrivare con powertrain elettrico alimentato a batterie. De Meo ha confermato che la concept car finale sarà: ''all’insegna dell’elettricità, dell’idrogeno... e di tante altre cose''. Un progetto che ben si inserirebbe nella strategia di elettrificazione definita dal CEO e che individua il 2030 come data limite per il passaggio al full-electric. Renault svelerà la concept car alla conferenza sul clima ChangeNow di Parigi in programma per il 19-20-21 maggio 2022. Il marchio sfrutterà l'evento per annunciare i temi centrali del piano di trasformazione sviluppato da de Meo e focalizzato su tre temi principali: sicurezza, inclusione e salvaguardia dell’ambiente.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 15/04/2022