Ant-Man e Wasp guidano una Volkswagen ID.4. Il trailer del film

Il nuovo film del MCU (Marvel Cinematic Universe) è dedicato all’uomo formica, si intitola Ant-Man and The Wasp: Quantumania, e arriverà nei cinema italiani il prossimo 15 febbraio. Insieme ai mini-mega-supereroi della dimensione quantica, una compagna a quattro ruote, il SUV elettrico Volkswagen ID.4 (qui la nostra prova video), auto di Scott Lang e famiglia.

Transformers: Rise of the Beasts: Bumblebee con un PredaconAMORE CORRISPOSTO Quella tra Volkswagen e Marvel è solo l’ultima di una lunga serie di collaborazioni tra mondo del cinema e quello dell’automobile, che spazia da progetti più “auto-centrici” come Fast & Furious e Transformers ad altri più tradizionali, come James Bond, Top Gun o Batman, andando anche oltre i confini della terra con Star Wars (sempre per Volkswagen).

LA CAMPAGNA Con l’avvicinarsi dell’uscita del cinema nelle sale arriverà lo spot che vedete qui sopra, prodotto da Volkswagen e Walt Disney. A questo si aggiunge un dietro le quinte realizzato durante le scene in cui è presente l’auto all’interno del film. La ID.4 sarà anche presente sul tappeto rosso alla premiere di Los Angeles.

Record vendite Volkswagen: la ID.4 Pro 4Motion

LE DICHIARAZIONI “I film della Marvel sono tra quelli di maggior successo di tutti i tempi, e Ant-Man è uno dei personaggi più simpatici dell’intero universo cinematografico Marvel. L’inserimento della ID.4 nel film e la campagna promozionale dedicata ci permetterà di raggiungere milioni di persone in tutto il mondo”, ha dichiarato Gilbert Heise, capo della divisione Global Brand Management e Consumer Insights di Volkswagen. “Aggiungo che Ant-Man è il personaggio perfetto per il nostro marchio: è simpatico, genuino e con un gran senso dell’umorismo”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/02/2023