La Land Rover Defender più cool di tutte? Quella della Spectre

Volete la Land Rover Defender più cool del pianeta? Mettetevi in coda e preparate il libretto degli assegni: uno dei 10 esemplari di Defender SVX realizzati apposta per il film James Bond Spectre del 2015 andrà all'asta da Bonham's il prossimo 24 giugno (qui il link all'annuncio). Nel film, la Land Rover era l'auto dei cattivi e come tutti sanno le auto dei villains nei film di 007 non hanno più fortuna... dei bolidi guidati dal protagonista: ecco perché di 10 auto se ne sono salvate solo 7. Questa, però, è in condizioni nettamente sopra la media: guardate le foto nella gallery per convincervene!

Land Rover Defender SVX Spectre, i sedili

COS'HA DI SPECIALE La Land Rover Defender SVX per il film di 007 è stata allestita da Bowler Motorsport, la più importante azienda specializzata nella preparazione dei fuoristrada di Coventry, successivamente acquisita dalla Land Rover stessa e gestita come reparto indipendente. Realizzata sulla base della Defender 110 pickup a quattro porte, quattro posti e passo lungo, la SVX Spectre monta nuove sospensioni rialzate, insieme a un verricello, una bull-bar anteriore e un roll-bar esterno. I passaruota sono stati allargati per ospitare gli speciali pneumatici da 37 pollici calzati su cerchi da 16''. All'interno, i sedili anteriori originali sono stati rimossi e sostituiti con sedili da corsa, dotati di cinture di sicurezza racing per garantire maggior sicurezza nelle scene di guida acrobatica. I sedili posteriori standard sono stati invece conservati.

Land Rover Defender SVX Spectre, dettaglio del cassone

MOTORE E PREZZO ATTESO Sotto al cofano troviamo un quattro cilindri turbodiesel da 2,2 litri: potenziato fino a 187 CV grazie all'impiego di un nuovo turbocompressore, un intercooler maggiorato e una nuova centralina dedicata. Il contachilometri segna appena 470 km all'attivo e gli unici segni dell'utilizzo durante le riprese sembrano essere i graffi visibili nel vano di carico: poca roba per un veicolo che ha seriamente rischiato di finire distrutto in qualche stunt. Come detto, questa particolare Land Rover andrà all'incanto in occasione del Goodwood Festival of Speed. Il prezzo di vendita atteso si aggira tra i 175.000 e i 230.000 euro circa. Ma alle aste, si sa, può succedere di tutto.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/06/2022