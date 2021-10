Dalla replica in dimensioni naturali alla versione ridotta, ma sempre proibitiva, di the Little Car Company, l'Aston Martin DB5 è l'auto del momento, vista l'uscita nelle sale dell'ultimo capitolo della saga con Daniel Craig: 007 No time to die. Per gli amanti dei collezionabili, o per i loro bambini, Playmobil propone una replica davvero fedele e accessibile. Anche se un po' fuori dal tempo. Già perché la James Bond Aston Martin DB5 – Goldfinger Edition di Playmobil è sì la miniatura della leggendaria Aston Martin DB5 dell'agente segreto più famoso del mondo, ma non quella del film attuale, bensè quella di Missione Goldfinger del 1964, con tanto di pupazzetti dei personaggi principali.

VEDI ANCHE

James Bond Aston Martin DB5 – Goldfinger Edition di Playmobil, la confezione coi personaggi

COME L'ORIGINALE Lunga 26 centimetri, larga 10 e alta 8 cm, l'Aston Martin DB5 di Playmobil è equipaggiata proprio come l'auto che ha iniziato il sodalizio cinematografico tra 007 e la DB5, proseguito per oltre 50 anni. Ecco infatti che il sedile del passeggero è eiettabile, con un meccanismo che scatta premendo i tubi di scarico, e i pannelli del tetto sono rimovibili. Davanti e dietro spicca la tripla targa girevole e non manca la paratia blindata antiproiettile retrattile dietro al lunotto. Completano la dotazione i rostri estensibili dai mozzi delle ruote e le iconiche mitragliatrici nascoste dietro alle luci di posizione Il prezzo? 79,99 euro, sullo store online di Playmobil.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/10/2021