Volkswagen Tiguan: siamo alle rifiniture prima del lancio, ecco come è fatta

Volkswagen è in vista del traguardo per il lancio della nuova generazione di Tiguan, il suo SUV medio di grande successo. Avevamo già beccato i prototipi privi di pesanti mimetizzazioni girare su strada qualche mese fa, ma oggi abbiamo l’opportunità di rivedere lo sport utility tedesco sotto altre angolazioni e aggiungere alcune notizie che abbiamo ricevuto nel frattempo. Arrivato nel 2007, Tiguan ha ricevuto un facelift nel 2011 e nel 2015 è arrivata la seconda generazione, costruita sulla piattaforma MQB, ha ricevuto un aggiornamento nel 2020. Le modifiche principali coinvolgevano il design, l’aggiunta di una variante plug-in hybrid e una carrozzeria coupé, ma solo per la Cina.

Nuova Volkswagen Tiguan: quasi pronta la terza generazione del C-SUVNUOVA TIGUAN QUASI PRONTA AL DEBUTTO Detto questo, veniamo alla Tiguan di oggi e possiamo ipotizzare che il suo debutto possa avvenire nel 2024, ciò significa che le consentirebbe di essere offerta con motori convenzionali e ibridi, e molto probabilmente insieme a una variante elettrica. Il muletto con carrozzeria bianca e motore a combustione che vedete è stato immortalato in Colorado, negli Stati Uniti, ma l’auto è la stessa che vedremo in Europa. Tuttavia, la Casa tedesca potrebbe essersi concentrata anche sulla variante a batterie basata sulla piattaforma MEB, vista la continua espansione sul mercato mondiale di questi modelli, anche se probabilmente continuerà ad aggiornare la gamma, che comprende anche Polo, Golf e T-Roc. Il fatto che VW preveda che solo il 25% delle sue vendite globali derivi da veicoli elettrici entro il 2026, combinato con la popolarità dei modelli appena citati, fa pensare che auto elettriche e convenzionali convivranno per almeno un'altra generazione prima che la gamma diventi esclusivamente elettrica nel 2030.

Nuova Volkswagen Tiguan: motori convenzionali, ibridi e (forse) 100% elettriciGAMMA COMPLETA PER MOTORI E ALLESTIMENTI La finestra di tempo piuttosto breve prima del divieto di auto con motore a combustione in Europa e in altri mercati significa che proseguiremo con le versioni aggiornate delle piattaforme attuali poiché le case automobilistiche stanno investendo molto in architetture dedicate ai veicoli elettrici. Questo fa pensare che Volkswagen – insieme ai suoi competitor – potrebbe offrire una versione BEV della Tiguan anche se questo significa che dovranno elettrificare l'evoluzione della piattaforma MQB Evo, che potrebbe essere utilizzata anche da altri marchi del Gruppo VW. Mentre gli allestimenti entry-level saranno probabilmente offerti con propulsori mild-hybrid a un costo più accessibile, la maggior parte delle vendite sarà probabilmente costituita da ibridi plug-in, che costeranno comunque meno delle possibili varianti EV.

Nuova Volkswagen Tiguan: design più moderno ma equilibrato e con forte family feelingDESIGN CHE STRIZZA L’OCCHIO ALLO SPORT In termini di look, lo possiamo vedere dalle foto, la prossima Tiguan assumerà uno stile più attuale e sportivo, pur ereditando diverse caratteristiche di design dalla gamma ID. Quindi, troveremo fari e luci posteriori a LED a tutta larghezza e superfici più levigate della carrozzeria, fermo restando l’approccio stilistico e le proporzioni già conosciute per non perdere il family feeling. Per quanto riguarda gli interni, c’è aria di grandi novità con una completa digitalizzazione del ponte di comando con touchscreen di ampie dimensioni e un display head-up avanzato, oltre alle ultime funzionalità ADAS e di sicurezza prese direttamente dai modelli più recenti del Gruppo VW. Come accennato, la versione di serie del C-SUV tedesco potrebbe arrivare quest’anno, ma il lancio commerciale non dovrebbe avvenire prima del 2025.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 31/03/2023