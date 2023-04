Volkswagen ID. 7, la presentazione in diretta della nuova ammiraglia elettrica

Conto alla rovescia per il debutto della berlina elettrica di Wolfsburg, in diretta streaming mondiale il 17 aprile: come seguire l’evento

Finalmente ci siamo: oggi pomeriggio alle 14 (ora italiana) verrà presentata in diretta streaming ID. 7, la nuova berlina elettrica di Volkswagen già vista in forma camuffata nelle scorse settimane. Per seguire l’evento dal vivo non dovete far altro che collegarvi a questa pagina, oppure seguire la diretta nel player qui sotto.

QUELLO CHE SAPPIAMO Al momento le informazioni non sono moltissime, al netto delle immagini del modello finale coperto da abbondanti - e colorate - camuffature. La prima ammiraglia elettrica di Wolfsburg sarà lunga 4,94 metri, larga 1,86 metri e alta 1,53 metri. Misure che la mettono in diretta competizione con Mercedes EQE (qui la nostra prova), Tesla Model S e, anche se in misura minore, con BMW i4 e Hyundai Ioniq 6 (primo contatto).

Volkswagen ID. 7: tutto pronto per la presentazione online

MOTORI E AUTONOMIA Le specifiche tecniche esatte saranno con ogni probabilità svelate oggi durante la presentazione dell’auto, ma possiamo già immaginare che il pacco batterie sarà quello da 77 kWh già usato sulle ID. Long Range presenti nel listino Volkswagen, con autonomie che potrebbero arrivare a circa 700 km (ma in questo caso immaginiamo accumulatori di capacità ancora superiore). Per quanto riguarda i motori, invece, praticamente sicura la presenza del nuovo propulsore APP550 da 286 CV e 550 Nm di coppia presentato ieri, in maniera niente affatto casuale.

VEDI ANCHE

Volkswagen ID. 7: gli interni

OFFENSIVA ELETTRICA Dopo il restyling di ID. 3 e la nuovissima (e più economica) ID. 2all, la “Passat elettrica” è il terzo modello elettrico presentato da Volkswagen quest’anno. Da qui al 2026, fanno sapere da Wolfdsburg, saranno dieci i modelli ID. che verranno lanciati sul mercato in Europa, Stati Uniti e Cina.

Volkswagen ID. 7: i sedili anteriori

QUANDO ARRIVA La produzione è già cominciata a livello globale: per i mercati europei e nordamericani ID. 7 verrà costruita nello stabilimento tedesco di Emden, sul quale Volkswagen ha già investito un miliardo di euro per la riconversione in fabbrica di auto elettriche. Le vendite dovrebbero iniziare nel 2024. Prezzi e listino non sono ancora stati annunciati, ma lo saranno a breve.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 17/04/2023