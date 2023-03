Volkswagen ID. 2all, ecco l'Auto Elettrica del Popolo

Vuoi l'auto elettrica ''low cost'', ma di valore? Eccola qui, e chi se non un marchio che, tradotto, leggesi ''Auto del Popolo'', poteva - anzi doveva - farsi avanti? Volkswagen ID. 2all solo un prototipo, ma dalla Casa affermano che il modello di serie, atteso nel 2025, sarà molto, molto simile. Sia nel design, più audace che non sulle ''solite'' Volkswagen, sia soprattutto nelle soluzioni tecnologiche e meccaniche. ID. 2all la prima elettrica di Wolfsburg a trazione anteriore, la prima utilitaria ad adottare ADAS come Travel Assist e IQ. Light, la prima elettrica del brand - nonché una delle prime elettriche di sempre -, infine, con un prezzo di listino (nelle attese) sotto i 25.000 euro. Non sarà, ID. 2all (da leggersi to all, cioè ''rivolta a tutti''), la sola citycar a prezzi ''umani'': in cantiere, anche ID.1. Guardiamola intanto da vicino (e guarda nuovamente, se ti va, il live streaming della world premiere).





A prima vista, ID. 2all è una Volkswagen più coraggiosa del solito. L'elemento di design di nuova concezione che più di altri cattura l'attenzione è soprattutto la particolare sagoma del montante posteriore, in realtà un richiamo alla Golf prima generazione. Per il resto, una carrozzeria che poggia con decisione sulle grandi ruote da 20 pollici e un frontale dall'espressione simpatica.

DIMENSIONI ID. 2all rispecchia le misure esterne di un'utilitaria di segmento B, ovvero una lunghezza di 4,05 metri, una larghezza di 1,81 metri, un'altezza di 1,52 metri. A influenzare le proporzioni del veicolo, che ha sbalzi brevi e passo relativamente lungo (2,60 metri), è proprio la nuova architettura a motore e trazione anteriore: ID. 2all sarà la prima elettrica Volkswagen costruita sulla nuova piattaforma modulare per modelli di piccola taglia, nome tecnico MEB Entry.

L’abitacolo esprime uno stile ordinato e una strumentazione intuitiva. Al centro del cruscotto, un display touch da 12,9 pollici con un menu rivisitato. Al di sotto, due supporti per la ricarica wireless degli smartphone e una singola manopola per regolare altre funzioni e cambiare il look degli strumenti digitali. A sua volta, il nuovo volante multifunzione dispone di una rotella e due soli tasti sia a destra, sia a sinistra. Tutte le informazioni essenziali sono infine visualizzate nell’asse visivo del conducente sul Digital Cockpit da 10,9 pollici e su un head-up display.

TETRIS CAR Spazi organizzati con la massima efficienza. Lo schienale del sedile passeggero è ribaltabile, soluzione che - insieme allo schienale dei sedili posteriori abbattibile 40/60 - permette di raggiungere una superficie di carico continua lunga 2,20 metri. Con tutti i sedili in posizione, il bagagliaio ha invece un volume di ben 440 litri. Ma non è finita qui: per i carichi extra, ecco anche un box portaoggetti rettangolare sotto il doppiofondo del bagaglaio, più un ulteriore vano da 50 litri (con serratura) sotto il divano posteriore ribaltabile.

Con l'intriduzione del pianale MEB Entry, su ID. 2all fa dunque il suo debutto una tecnologia di propulsione più efficiente degli odierni standard. Il motore elettrico da 166 kW, equivalenti a 226 CV, è integrato nell’asse anteriore, a cui trasmette anche la coppia motrice. La batteria (di cui ancora non si specifica la densità energetica) offre un’autonomia calcolata nel ciclo WLTP che raggiunge i 450 km. Presso le colonnine di ricarica rapida a corrente continua, la carica della batteria può essere portata dal 10% all’80% in 20 minuti. A casa o nei punti di ricarica pubblici a corrente alternata, la batteria viene invece caricata con una potenza massima di 11 kW.

Volkswagen prevede di introdurre sul mercato la versione di serie della ID. 2all con svariate tecnologie avanzate dei modelli ID. di categoria superiore, tra cui il Travel Assist di ultima generazione, quel sistema cioè che consente la guida parzialmente automatizzata (o guida autonoma livello 2). Tra le altre funzionalità previste per ID. 2all, anche i fari a LED Matrix IQ.LIGHT, i gruppi ottici posteriori a LED 3D, inoltre ParkAssist Plus con funzione Memory (apprendimento delle manovre di parcheggio), ID.Light (segnali luminosi intuitivi per il conducente) e sedili elettrici con funzione di massaggio. Sempre lato comfort, l’ampio tetto panoramico aumenta il feeling di benessere e di spazio a bordo.

Come già sottolineato, la Volkswagen ID. 2all mostrata ora in anteprima è una concept car. La versione di serie dovrebbe essere in vendita entro il 2025. Obiettivo dichiarato di Volkswagen, quello di proporre l'auto a un prezzo di accesso inferiore ai 25.000 euro. Più o meno, il prezzo di una Polo. Per capirci, oggi ID.3, porta di accesso alle EV di Volkswagen, parte da circa 40.000 euro.

Lunghezza 4.050 mm Larghezza 1.812 mm Altezza 1.530 mm Passo 2.600 mm Capacità di carico 490 – 1.330 l Cerchi 225/40 R20 Potenza 166 kW/226 CV Trazione anteriore Autonomia circa 450 km (WLTP) Ricarica circa 20 min (dal 10 all'80%) Acc. 0-100 km/h 7 secondi Velocità max. 160 km/h In vendita 2025 Prezzo <25.000 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/03/2023