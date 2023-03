La famiglia BEV Volkswagen si allarga, confermato l'arrivo della entry-level ID.1

La nuova Volkswagen ID.1 diventerà il modello elettrico più piccolo della gamma quando debutterà. Per adesso non c’è una data definitiva, ma quello che è sicuro è che la citycar a batterie si farà. Già intravista grazie a un teaser apparso sul web poco tempo fa, la piccola tedesca utilizzerà la nuova piattaforma MEB Entry a trazione anteriore e sarà uno dei quattro modelli costruiti in Spagna con questa architettura insieme a ID.2all, Cupra Urban Rebel e un modello Skoda entry level ancora da definire. A Wolsburg hanno lavorato a lungo sui progetti per un veicolo elettrico veramente conveniente, con un prezzo indicativo inferiore a 20.000 euro. La piattaforma MEB Entry ne sarà la base e permetterà l’uso di batterie al litio-ferro-fosfato più convenienti, con delle economie di scala pianificate che dovrebbero contribuire a ridurre sostanzialmente i costi.

Volkswagen ID.1: uno schizzo della gemella a marchio SkodaTHOMAS SCHÄFER: IN ARRIVO QUATTRO BEV La citycar elettrica sarà effettivamente gemellata con la ID 2all, che probabilmente sarà leggermente più grande, assumerà un aspetto più da crossover e sarà in vendita presumibilmente nel 2026 con un prezzo indicativo di 25.000 euro. Il CEO del Gruppo VW, Thomas Schäfer, ha ammesso che “non è un gioco da ragazzi” produrre un veicolo elettrico che possa essere venduto con profitto per meno di 20.000 euro. E ha aggiunto: “Ora possiamo fare molto in termini di economie di scala. All'interno del nostro gruppo di marchi di volume, stiamo producendo quattro veicoli insieme a Cupra e Skoda. Quel volume ci aiuterà a ridurre i prezzi per essere competitivi e continuare a guadagnare''. Parlando del modello futuro, Schäfer ha confermato che “stiamo anche lavorando su un veicolo sotto i 20.000 euro, che sarà un impegno ancora più grande. Fa parte del DNA di Volkswagen avere questo genere di sfide, che tutti noi dobbiamo abbracciare e su cui stiamo lavorando a pieno ritmo. Nei prossimi due mesi ne parleremo”.

Volkswagen ID.1: anche Cupra presenterà la sua interpretazione della citycar BEV

VEDI ANCHE

UNA BEV DINAMICA E ISPIRATA ALLA POLO La nuova ID.1 avrà dimensioni sostanzialmente simili all’attuale Polo e potrebbe potenzialmente prenderne il nome, nello stesso modo in cui Volkswagen sta pianificando di utilizzare i nomi Golf e Tiguan per i futuri veicoli elettrici. Schäfer ha dichiarato: ''La Polo ha molto successo ed è una delle nostre icone, e utilizzeremo quel concetto di veicolo anche in futuro. Se useremo lo stesso nome del veicolo non lo sappiamo ancora. Ma stiamo attualmente lavorando su quei nomi iconici per dare un senso alla gamma di prodotti futuri''. La casa automobilistica tedesca ha dato un indizio di cosa aspettarsi dal suo veicolo elettrico più conveniente con l'eccentrico concept ID.Life al Motor Show di Monaco del 2021, ma purtroppo per loro, il team di designer non ha concluso il lavoro. Quindi, una nuova immagine in anteprima suggerisce che il gruppo di lavoro è tornato al tavolo da disegno per dare alla versione di produzione un legame visivo con la berlina Trinity, che sarà in vendita più o meno nello stesso periodo. È stato anche riferito che gli stilisti Volkswagen stavano cercando di conferire alla versione di serie della ID.Life un aspetto più futuristico e di enfatizzare la sua funzionalità digitale, con l'obiettivo di attirare gli acquirenti più giovani. Adesso uno schizzo mostra una silhouette più slanciata e muscolosa, con un frontale spigoloso e caratteristici firme luminose ID, come la barra anteriore orizzontale.

Volkswagen ID.1: la citycar elettrica ID.Life evolverà ampiamente il design attualeCOMPATTA, MA VIVACE ED EFFICIENTE La nuova BEV ispirata alla Polo utilizzerà una versione accorciata della piattaforma della ID.3, denominata MEB Entry e ridotta in lunghezza di circa 10 cm. Si prevede inoltre che sarà offerta con lo stesso motore anteriore da 231 CV e la stessa batteria da 57 kWh del concept per offrire un'autonomia di circa 400 km e un tempo sullo scatto da 0 a 100 orari inferiore a sette secondi. Nel complesso, offrirà sostanziali miglioramenti in termini di prestazioni, efficienza e funzionalità rispetto alla Volkswagen e-Up, per la quale fungerà essenzialmente da sostituto. La compatta elettrica sarà costruita a partire dal 2025 in Spagna, insieme a modelli tecnicamente identici di Cupra e Skoda, con il Gruppo Volkswagen che ha impegnato circa dieci miliardi di euro per l'elettrificazione della sua gamma, compresa la costruzione di una fabbrica di batterie.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/03/2023