Volkswagen, il nuovo modello svelato online su Youtube: segui con noi la diretta video

Come seguire in diretta su Youtube la presentazione della nuova Volkswagen, che anticipa il design delle prossime tedesche. Le anticipazioni

Appuntamento per mercoledì 15 marzo alle 18:20, quando Volkswagen presenterà in diretta mondiale, in streaming su Youtube, il suo nuovo modello. A quanto apprendiamo, dovrebbe trattarsi di un concept che anticipa molto da vicino la prossima elettrica di Wolfsburg, ma non solo.

COME SEGUIRLA La diretta può essere seguita su Youtube, semplicemente cliccando sul video che trovate in apertura di articolo, oppure sul canale Linkedin di Volkswagen, oppure ancora via satellite, sul canale Astra 3B / TP 3.002, Ch. A9 (frequenza 11.461,500 MHz). I canali 1+2 sono in tedesco, i canali 3+4 sono in inglese.

COSA VEDREMO? La presentazione del nuovo modello sarà quasi certamente l’occasione per il debutto della nuova piattaforma MEB+, evoluzione dell’attuale MEB che dovrebbe alloggiare batterie più efficienti e compatte (quindi maggiori autonomia e velocità di ricarica). Non sarà la ID.3, di cui è stato presentato il facelift qualche giorno fa, e non dovrebbe essere neppure la ID.7, l’erede elettrica della Passat, svelata all’inizio di gennaio. L’ipotesi più accreditata resta quella della piccola da città, la ID.Life, il cui prototipo è stato recentemente cassato per far spazio a un’auto dallo stile più moderno. Staremo a vedere.

LE DICHIARAZIONI “Negli ultimi mesi abbiamo lavorato in maniera instancabile sul nostro brand e sui nostri prodotti”, ha dichiarato Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen. “Annunceremo un’auto che non solo mostra in anteprima come sarà il nostro prossimo modello elettrico, ma anticipa il linguaggio stilistico di tutti i prossimi modelli. Vi mostreremo esattamente come intendiamo posizionare Volkswagen nei prossimi anni”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 15/03/2023