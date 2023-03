Volkswagen Tiguan: debutta in UK la Black Edition

Volkswagen Tiguan: debutta in Inghilterra un nuovo allestimento. Tutte le particolarità della Black Edition e il prezzo in UK

Meglio dirlo subito: la distribuzione di questo particolare allestimento in Italia non ci è ancora stata confermata, ma in Inghilterra è stata svelata la nuova versione Black Edition del SUV Volkswagen Tiguan. Rispetto al resto della produzione si differenzia soprattutto dal punto di vista estetico e nel listino UK è proposta in cinque varianti.

Debutta in UK la Volkswagen Tiguan Black Edition

Posizionata in gamma tra la R-Line Edition e la Tiguan R, la nuova Black Edition è dotata di uno styling pack sportivo che comprende paraurti R-Line in tinta con la carrozzeria, vetri posteriori oscurati Privacy, finiture e calotte degli specchi retrovisori esterni nere. Dello stesso colore sono i cerchi in lega Suzuka Black da 20 pollici. Tetto apribile panoramico e vernice metallizzata sono compresi nel pacchetto, così come il cambio automatico DSG a doppia frizione.

Volkswagen Tiguan Black Edition: calotte nere per gli specchietti e vetri Privacy

Quanto alle motorizzazioni, Volkswagen Tiguan Black Edition è proposta in varianti a benzina o Diesel. Le prime ad arrivare sul mercato saranno la TSI da 1,5 litri e 150 CV e la TDI da 2,0 litri e 150 CV, entrambe a trazione anteriore. Successivamente si renderanno disponibili le alternative a trazione integrale 2.0 TSI 4MOTION da 190 CV, 2.0 TDI 4MOTION da 150 CV e 2.0 TDI 4MOTION da 200 CV. I prezzi in Inghilterra partono da 37.325 sterline, equivalenti a circa 42.163 euro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/03/2023