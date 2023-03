Volkswagen ID.Buzz Renndienst: il minivan tedesco indossa l'abito da corsa

Se il concept Porsche Vision Renndienst svelato nel 2020 vi ha stupiti (qui l'approfondimento), sappiate che Porsche Netherlands ha realizzato qualcosa di molto simile con il nuovo van elettrico Volkswagen ID.Buzz. In occasione delle celebrazioni per il 75° anniversario della Casa di Stoccarda, la sezione olandese di Porsche ha customizzato otto esemplari del minivan di Wolfsburg in livrea Renndienst. Tutti e otto i veicoli si basano sull’allestimento 1st Max e sono in configurazione trasporto passeggeri. Il motore elettrico sull’asse posteriore sviluppa 204 CV ed è alimentato da una batteria al litio da 77 kWh. Dopo un primo periodo negli showroom, ID. Buzz Renndienst sarà utilizzato come bus navetta e parteciperà a eventi promozionali promossi da Porsche.

Volkswagen ID.Buzz Renndienst insieme a Porsche Taycan Sport Turismo

UNA LUNGA STORIA Il celebre Volkswagen Trasporter (T1 e T2) in livrea Porsche Renndienst fu schierato per la prima volta alla Mille Miglia del 1954, come veicolo di supporto. Ai tempi si trattava del mezzo ideale per trasportare attrezzi e i pezzi di ricambio per la squadra corse. Numerosi esemplari di Transporter (T1 e T2) furono utilizzati tra gli anni '50 e '70, percorrendo centinaia di migliaia di chilometri di pista in pista, affiancando leggendarie auto da corsa. I furgoni Volkswagen raffreddati ad aria servivano non solo come stazioni di servizio mobili, ma anche come hotel improvvisati per tecnici e membri del team. Oggi, gli ultimi Transporter Renndienst superstiti sono esposti nei musei o conservati al sicuro nei garage dei collezionisti Porsche.

Volkswagen ID.Buzz Renndienst

ID.BUZZ GTX? Il concept Vision Renndienst di Porsche, creato nel 2018 e svelato al pubblico nel 2020, non ha mai superato la fase prototipale. Di recente, Porsche ha ribadito di non essere interessata allo sviluppo di tale veicolo. In compenso, Volkswagen ha confermato che - in futuro - ID.Buzz sarà proposto anche in versione GTX: con due motori elettrici e prestazioni più coinvolgenti. La trovata promozionale di Porsche Netherlands potrebbe davvero ispirare i proprietari di Volkswagen ID.Buzz a optare per questo tipo di customizzazioni, rispolverando un po’ quell’animo allegro e pittoresco che ha sempre contraddistinto i minivan della Casa tedesca (qui la prova di Volkswagen California 6.1).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 03/03/2023