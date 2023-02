Il furgone BEV di Volkswagen diventa grande, ecco l'ID.Buzz passo lungo

Il pulmino elettrico è più lungo e più capiente, arriverà in Europa e America, ma per adesso bocche cucite su capacità delle batterie e autonomia

IL BUZZY ELETTRICO ALLUNGA IL PASSO Volkswagen ha appena messo su strada l’ID.Buzz, l’originale pulmino elettrico ispirato all’iconico Bulli e oggi vediamo per la prima volta la versione a passo lungo che potrebbe arrivare entro la fine del 2023. Questa variante LWB potrebbe essere molto interessante per il mercato americano, dove misure più abbondanti e capacità di carico sono in cima alla lista dei desideri di quel pubblico, ma anche al di qua dell’Oceano potrebbe essere apprezzato, soprattutto in una ipotetica versione commerciale. In realtà, questa variante allungata era già stata vista su strada, ma era sotto le mentite spoglie del van Transporter, mentre adesso ne possiamo osservare la linea e le proporzioni praticamente definitive grazie all’assenza delle consuete pellicole mimetiche che vestono i prototipi. E a quanto possiamo vedere, i risultati sembrano piuttosto interessanti. Innanzitutto, è chiaro che il netto miglioramento rispetto alla versione corta (4,71 metri di lunghezza), sarà dato dallo spazio interno. Ciò significa che l'ID.Buzz a passo lungo, che dovrebbe spingersi intorno ai 5 metri di lunghezza, arriverà con una capacità fino a sette posti e con una disposizione dei sedili di tipo 2/3/2.

Nuovo VW ID.Buzz LWB: in arrivo il furgone elettrico a passo lungo PACCO BATTERIE TAGLIA XL? Ed è altrettanto probabile che le dimensioni maggiorate permettano di ospitare batterie più grandi. Per adesso, Volkswagen non ha rivelato le specifiche tecniche di questo modello, quindi non abbiano certezze riguardo a ciò, ma la casa tedesca aveva già promesso “più versioni della batteria con vari livelli di potenza”. Nella versione a passo corto, sotto il pianale trova posto un pacco batterie da 82 kWh per alimentare un motore elettrico montato posteriormente che eroga 204 CV e 310 Nm di coppia. Per il resto, questa nuova variante del furgone elettrico non dovrebbe differire molto dal fratello minore, che conosciamo bene.

Nuovo VW ID.Buzz LWB: fino a sette posti ma anche in versione commercialeINTERNI MODERNI E VIVACI Più in dettaglio, ciò significa che troveremo lo stesso quadro strumenti digitale da 10 pollici, un display per l’infotainment da 12 pollici, tutti i sistemi di assistenza e connettività delle VW di ultima generazione e finiture di ottima qualità, oltre che molto vivaci, che richiamano la storia del Bulli originale.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/02/2023