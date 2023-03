App store, Tik Tok e Spotify sbarcano su Audi (e gli altri del gruppo Volkswagen)

Non solo Mercedes: l’onda di successo di Tik Tok (a proposito, ci state seguendo?) sta cominciando a travolgere anche il mondo dell’automobile, ed entro l’estate arriverà anche sui modelli Audi con l’infotainment MIB 3. Uno dei prossimi aggiornamenti del sistema introdurrà infatti un vero e proprio app store, come sugli smartphone, da cui scaricare nuove app direttamente sul computer dell’auto, senza passare per lo smartphone.

Mercedes MB.OS, il social Tik Tok preinstallato sull'auto

REQUISITI MINIMI Per poter accedere al nuovo app store di bordo occorre aggiornare - in officina - il sistema di infotainment MIB 3 tramite un componente componente elettronico aggiuntivo, un modulo hardware grande come una chiavetta USB, da installare in auto.

I MODELLI Le vetture coinvolte nel primo rollout dell’aggiornamento di MIB 3 sono Audi A4 e Audi A5, Audi Q5, Audi A6 e Audi A7 Sportback, Audi A8, Audi Q8 e-tron e Audi e-tron GT. La gamma si amplierà successivamente nel corso dell’anno. Praticamente scontato il fatto che l’app store arriverà anche sui modelli con MIB 3 degli altri brand del gruppo, da Volkswagen a Skoda, passando per Seat, Porsche e Lamborghini.

VEDI ANCHE

Addio V12, ecco Lamborghini Auténtica, la roadster one-off di Sant'Agata Bolognese

LE APP Vedremo al momento della sua uscita le app effettivamente disponibili: al momento, secondo la nota stampa della casa di Ingolstadt, lo store contiene app che fanno parte delle categorie musica, video, giochi, navigazione, parcheggio, ricarica, meteo e notizie. Tra le app musicali troviamo Amazon Music, Tidal e Spotify, ma nell’immagine ufficiale distribuita da Audi troviamo anche Yelp e The Weather Channel. E poi c’è Tik Tok, fenomeno social sempre più diffuso. Resta inteso che sarà comunque possibile connettere il proprio telefono e sfruttare le interfacce di connettività Android Auto e Apple CarPlay.

Nuova Volkswagen ID.3 2023: visuale di 3/4 anteriore

QUESTIONE PRIVACY Il gruppo Volkswagen è ben consapevole, così dicono i suoi portavoce, dei problemi di privacy legati ad alcune app, Tik Tok in particolare (che l’Unione Europea ha fatto togliere agli smartphone dei suoi dipendenti). “Il nostro sistema operativo è molto attento a queste problematiche”, ha dichiarato Dirk Hilgenberg, CEO di Cariad. “Le app di terze parti non potranno in alcun modo intervenire sul software dell’auto. Diversamente da Mercedes Classe E, non ci sarà una videocamera per i selfie a bordo dell’’auto: per ora, Tik Tok potrà essere usato solo per fruirne i contenuti”.



Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/03/2023