Audi S4 e S5 Black Edition, il diesel sportivo indossa l'abito elegante

Presto disponibile un nuovo kit estetico per le versioni sportive delle famiglie A4 e A5. Finiture in nero lucido e non solo

Non di soli SUV si nutre Audi. A beneficio della propria storica berlina di segmento D (e le sue molteplici declinazioni) e in omaggio a un'alimentazione, il diesel, che se cucinato coi giusti ingredienti sa far divertire eccome, i Quattro Anelli confezionano un pacchetto estetico che al look sportivo aggiunge un tocco di eleganza e di tecnologia. Kit Black Edition e Black Edition Pro appannaggio di S4 TDI, S4 TDI Avant, S5 TDI Coupé, S5 TDI Sportback, infine S5 TFSI Cabriolet (unica provvista di V6 turbo benzina da 345 cv, in luogo del V6 diesel mild hybrid da 341 cv).

Audi S5 Coupé con pack Black Edition

DARK SOUL A rafforzare l'immagine di vetture high performance in abito da sera, il pack Black Edition consiste innanzitutto in finiture nero lucido per griglia single frame, prese d'aria laterali, estrattore, inoltre logo degli anelli Audi, calotte specchi retrovisori, listelli sottoporta e spoiler posteriore. Altro accessorio esclusivo sono i cerchi in lega Audi Sport torniti a specchio: da 19 pollici con design a 5 razze in nero antracite lucido per S4 TDI, da 20 pollici a cinque razze doppie a poligono in nero lucido per S5 TDI.

Audi S5 Sportback Black Edition Pro

S5 CABRIOLET Un discorso a parte merita il pacchetto Black Edition riservato ad Audi S5 Cabriolet, che in più aggiunge una finitura cromata alla cover del vano capote e alle cornici del parabrezza e dei cristalli laterali. Anziché in dark chrome come le colleghe, inoltre, i terminali di scarico sono rifiniti in nero lucido.

Audi S4 Black Edition Pro

LIKE A PRO Oltre alle caratteristiche di cui sopra, l'upgrade Black Edition Pro prevede anche i LED sottoporta con proiezione al suolo del logo S, il pacchetto luci ambiente multicolore e le pinze freni verniciate di rosso (quelli anteriori con logo S). Dulcis in fundo, ecco una particolarità solitamente riservata ai modelli RS: i proiettori a LED Audi Matrix e i gruppi ottici posteriori a LED bruniti.

IN ARRIVO Gamma Audi S4 ed S5 con pacchetto Black Edition in vendita in Italia dal primo trimestre 2023.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 31/10/2022