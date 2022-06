Nuova Audi S4 Avant: ecco il lato "high performance" della wagon tedesca

UNA NUOVA A4 WAGON MA CON I MUSCOLI Dalle parti di Ingolstadt, in casa Audi, il reparto collaudi sembra non avere un istante di tranquillità. Infatti, fra modelli elettrici, ibridi e convenzionali che abbiamo visto negli ultimi mesi, i tedeschi stanno portando avanti anche lo sviluppo della A4 di nuova generazione e i prototipi immortalati sulle strade delle Alpi austriache ci mostrano la variante con carrozzeria wagon. La A4 Avant di queste immagini ci mostra uno stile più attuale nonostante le pellicole mimetiche ne nascondano ancora i tratti definitivi. Ma quello che possiamo notare è che questo muletto sembra essere la versione vitaminizzata S4 della media tedesca, che arriverà ancora una volta sia con carrozzeria berlina, sia wagon.

Nuova Audi S4 Avant: proseguono i test su strada della wagon sportivaDEBUTTO PREVISTO A FINE 2023 L'attuale A4, nome in codice B9, è arrivata nel 2017 ed è stata sottoposta al tradizionale restyling di metà carriera nel 2020. Questa A4 profondamente rivista, la B10, dovrebbe arrivare come model year 2024, il che significa che potrebbe debuttare nel 2023 in tutte le varianti di motore, sportive comprese. Il prototipo S4 Avant ha un design simile a quello già visto sui muletti standard, ma ci sono sottili differenze che ci fanno pensare come questo sia un modello high performance. Per esempio, l'altezza da terra ribassata e i quattro terminali di scarico (due per lato) di forma ellittica, proprio come le S4 attuali. Le ruote montano cerchi speciali, con razze molto estese e sono dotate di piattelli con celle di carico sui mozzi, un dispositivo progettato per rilevare la quantità di slittamento delle ruote durante i test.

Nuova Audi S4 Avant: le pellicole sulla carrozzeria mimetizzano lo stile dell'autoSARÀ L’ULTIMA CON MOTORI A SCOPPIO? Lato motori, Audi ha già confermato che produrrà solo veicoli elettrici a partire dal 2026, ciò significa che questa sarà l'ultima generazione di A4 dotata di unità a combustione interna. Di conseguenza, la piattaforma dovrebbe essere una versione aggiornata dell’architettura MLB Evo di Volkswagen, già presente sull'attuale A4 con motori longitudinali e trazione anteriore o integrale. Più in dettaglio, l'attuale S4 monta un V6 turbodiesel da 3,0 litri con una potenza di 341 CV per 700 Nm di coppia, quasi certamente questo motore mild-hybrid sarà ereditato dalla prossima S4. Ma è interessante sottolineare che la futura gamma A4 vedrà le sue punte di diamante in un paio di varianti RS elettrificate sviluppate da Audi Sport. La prima sarà un'ibrida plug-in, mentre la seconda arriverà come modello 100% elettrico, molto probabilmente caratterizzato da una piattaforma separata rispetto a quelli con motori benzina e diesel.

Nuova Audi S4 Avant: l'abitacolo mostra un inedito quadro strumenti digitaleDIAMO UNO SGUARDO AGLI INTERNI Infine, le immagini ci permettono di dare un’occhiata anche agli interni del nuovo modello. Questa è la prima volta che possiamo osservare i dettagli dell’abitacolo e anche se non è la versione definitiva, possiamo farci un’idea più chiara di cosa troveremo a bordo. Sembra esserci un ampio schermo digitale di tipo tablet per il quadro strumenti, oltre a una soluzione inedita per comandare il cambio automatico: non più con la classica leva, ma con una serie di pulsanti. Nota a margine: essendo questo un prototipo della S4, il collaudatore può stringere fra le mani un volante con fondo piatto, in perfetto stile racing.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/06/2022