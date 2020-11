A TUTTO MILD HYBRID Con l'entrata a listino del nuovo motore V6 3.0 TDI da 286 CV con sistema MHEV a 48 Volt si completa il processo di elettrificazione della gamma A4, A5 e Q5: la tecnologia mild hybrid infatti è disponibile su tutte le motorizzazioni, benzina o diesel, incluse le versioni sportive S TDI.

A4, A5 E Q5 MHEV Sia A4 berlina, Avant e allroad quattro, sia anche A5 Sportback, Coupé e Cabriolet, così come il SUV Q5, sono dunque ora proposti esclusivamente con motori benzina o diesel dotati di tecnologia mild hybrid a 12 o 48 Volt. Nondimeno, le sportive S4 e S4 Avant TDI, così come S5 Sportback e S5 Coupé TDI, adottano anche loro il sistema MHEV.

IL NUOVO 3.0 TDI MHEV È lui il tassello che completa il mosaico dell'elettrificazione della gamma media Audi. Si tratta di un V6 con soluzioni hi-tech quali i circuiti di raffreddamento separati per basamento e testate, le fasce elastiche e gli spinotti dei pistoni concepiti per garantire il minimo attrito, ma anche la pompa dell'olio dalla portata totalmente variabile. Il nuovo motore è capace di 620 Nm di coppia sin da 1.750 giri al minuto, valori che fanno schizzare in 5,7 secondi la Q5 3.0 TDI quattro tiptronic nello 0-100 km/h, nonché raggiungere una punta di 240 km/h di velocità, con un consumo nel ciclo combinato di 8,3-8,8 litri/100 km. Audi Q5 3.0 TDI quattro tiptronic è disponibile negli allestimenti S Line e S Line Plus a partire da 70.400 euro e 72.500 euro.

DICESI IBRIDO LEGGERO La tecnologia MHEV a 12 o 48 Volt permette, nelle fasi di decelerazione, di recuperare energia, e di immagazzinarla nella batteria agli ioni di litio e poi veicolarla ai dispositivi integrati nella rete di bordo. Quando si rilascia il pedale dell'acceleratore le Audi con tecnologia mild hybrid possono veleggiare - a motore acceso o spento - fino a 40 secondi. Le versioni a 48 Volt, infatti, hanno lo Start&Stop attivo sino a 22 km/h. Una tecnologia, quella MHEV, che permette di risparmiare fino a 0,4 litri ogni 100 km.