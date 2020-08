AUDI A5 2021 Tante piccole novità. Per affinare la versione 2021 di Audi A5, proposta nelle varianti Coupé, Sportback e Cabriolet, si è intervenuti sui motori - dove domina il mild-hybrid - ma anche sulle dotazioni, grazie a infotainment, connettività e design.

17 VERSIONI MILD-HYBRID Delle 24 versioni di Audi A5 disponibili, addirittura il 71% - 17 versioni - può contare sulla tecnologia a 12 Volt o 48 Volt. La motorizzazione 2.0 (45) TFSI Quattro S tronic MHEV 12 Volt - ora con 265 CV invece di 245 - e la 2.0 (40) g-tron 170 CV S tronic a metano, riservata alla A5 Sportback, beneficiano ora dell'omologazione Euro6. Cresce di potenza anche il 2.0 (40) TFSI S tronic, passando da 190 a 204 CV. Per quanto riguarda i diesel, invece, il 2.0 (40) TDI quattro S tronic ora vanta 204 CV (invece di 190) e 400 Nm di coppia. Anche per lei, omologazione Euro6 WLTP 3.0.

INCENTIVI Grazie al contenimento delle emissioni, A5 Coupé e Sportback 2.0 (35) TDI 163 CV S tronic accedono - nell'allestimento di ingresso - agli incentivi 2020. Stessa sorte anche per la 2.0 (40) g-tron 170 CV S tronic a metano che - in configurazione entry level - può beneficiare di un bonus fino a 3.500 euro con la rottamazione, che scendono a 1.750 euro senza di essa. Oltre allo sconto c'è - a seconda della regione - anche l'esenzione totale o parziale dal pagamento del bollo, nonché la libera circolazione in caso di blocchi del traffico.

DOTAZIONI TECH Sul piano dell'infotainment, la piattaforma MIB 3, con le innovazioni del model year 2021, beneficia dell'aggiornamento delle mappe mensile, invece che trimestrale. Il comando vocale, in grado di riconoscere le espressioni di uso comune, risponde non solo sulla base delle informazioni presenti a bordo, ma anche sfruttando le conoscenze nel cloud. L'attivazione del sistema avviene anche con le parole chiave ''Hey Audi'' e ''Alexa''. Dell'ampliamento delle funzioni Audi connect fa parte anche la possibilità di attingere ad informazioni sullo stato del traffico con una logica che da attiva diventa predittiva. Audi smartphone interface è ora disponibile in modalità wireless per Apple CarPlay, mentre l'Audi virtual cockpit è di serie nella configurazione plus di Audi S5: al display da 12,3'' full HD di 1920 x 720 pixel abbina tre layout (Dynamic, Sport e S Performance). Infine un piccolo aggiornamento anche quanto a design: Audi A5 Coupé vede entrare a listino - su richiesta - il tetto a contrasto in nero brillante, mentre su tutta la gamma A5 è possibile optare per i fari a LED Audi Matrix con spot laser.