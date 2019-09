Autore:

La redazione

COUPE, CABRIO E SPORTBACK Manca una manciata di ore all'apertura del Salone di Francoforte, e Audi ha deciso di alzare il sipario sul restyling di metà carriera della sua A5, che segue quello che ha coinvolto già le A4 berlina e station wagon e ne riprende i dettami. Le novità riguardano tutte le versioni: Coupe, Cabriolet e la Sportback a cinque porte. Gli ordini apriranno quest'autunno, con consegne a inizio 2020.



BELLA COME LA SORELLA Dal punto di vista estetico, le migliorie si concentrano soprattutto sul frontale, dove spicca la nuova griglia, più ampia e con finiture che cambiano a seconda della versione: gli allestimenti S Line e le S5 saranno a nido d'ape, con finiture cromate orizzontali nelle altre versioni. Il paraurti anteriore avrà un design più aggressivo, con prese d'aria ampliate e un nuovo design della parte bassa. Modificato il disegno dei fanali anteriori (LED di serie per le luci diurne, full LED su richiesta) e posteriori, che riprende quanto già visto sulla nuova A4 (e, prima, sulla A6).

IL LATO B Dietro, il paraurti offre un nuovo diffusore e rivisti tubi di scarico trapezioidali. Ritroviamo anche qui il sistema a luci Matrix LED per i modelli top di gamma, con gli indicatori di direzione posteriore dinamici (optional). Oltre a quella standard, la carrozzeria è disponibile in due ulteriori linee, advanced e S. Tutti gli esterni potranno essere liberamente arricchiti dal pacchetto S Line.





NUOVO INFOTAINMENT Nessuna grande rivoluzione neanche per gli interni, che riprendono quanto già visto nella Audi A4, e che riguardano soprattutto il nuovo sistema di infotainment. Il "vecchio" MMI con rotella è stato soppiantato da uno schermo touch da 10.1" montato nella parte superiore della plancia, che dovrebbe consentire - nei limiti di questa tecnologia - il dialogo con l'utente utilizzando il linguaggio naturale. Aggiornamenti anche per il sistema operativo dell'auto, che beneficia delle ultime novità sul fronte della navigazione (e che, tra gli altri, integra nuovi servizi online relativi alle segnalazioni di pericolo, disponibilità di parcheggi).

HOT-SPOT WI-FI DI SERIE Di serie, la nuova A5 offrirà un hotspot Wi-Fi e il cruscotto virtuale da 12.3", aggiornato all'ultima versione già presente sui modelli più recenti. Gli aggiornamenti software possono essere effettuati OTA (over-the-air), mentre i possessori dell'app MyAudi possono anche aggiornare - a pagamento - il sistema MMI, l'interfaccia Audi e la radio DAB+.



ELETTRICITÀ PER TUTTI Come nella A4, tutte le motorizzazioni beneficeranno dell'introduzione della tecnologia mild-hybrid da 12V (48V per il 3.0 turbodiesel della S5 TDI) con recupero dell'energia in frenata, e che permette al sistema start&stop di funzionare in un intervallo di condizioni più ampio, riducendo i consumi di una frazione di litro ogni cento km, e di rispettare le severe normative Euro 6d-temp.





SCHEDE TECNICHE La più potente S5 TDI monta un 3.0 turbodiesel con 347 CV e una coppia di 700 Nm, che permette di superare lo 0-100 in meno di cinque secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. Consumi indicativi di 6,2 l/100 km e 162 g di CO2 per km. La S5 Coupé avrà consumi ed emissioni analoghe, e monterà sotto il cofano un motore diesel V6. La variante Cabriolet monterà la tradizionale capote in tela, che si apre automaticamente in quindici secondi fino a 50 km/h, e offre un bagagliaio di 370 litri a capote aperta.



VERSIONI E PREZZI Il modello base A5 Coupé 40 TFSI da 190 CV avrà un prezzo indicativo di 42.900 euro, consumi dichiarati 5,9-5,8 l/100 km ed emissioni di 136-131 g/km di CO2. La S5 Coupé avrà consumi dichiarati di 6,2-6,1 l/100 km ed emissioni di 161-160 g/km di CO2. Tutti i modelli della A5 montano il cambio automatico, l'S tronic a sette velocità o la variante tiptronic a otto rapporti. La trazione integrale quattro sarà disponibile sulle motorizzazioni di gamma intermedia, e di serie sulle tre più potenti.



EDIZIONE DI LANCIO Il lancio della A5 sarà accompagnato da un'edizione speciale, chiamata Audi A5 edition, disponibile sui modelli Sportback e Coupé con motorizzazioni da almeno 190 CV (140 kW), e monterà di serie sospensioni sportive, esterni S line ed elementi esclusivi di colore nero come il tetto dell'abitacolo. Tre i colori disponibili: grigio quantum, grigio Daytona e il verde metallizzato di queste immagini.