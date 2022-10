Audi RS Q3 Edition 10 Years, è festa dello sport

555 esemplari speciali per celebrare il decennale della Q3 più "arrabbiata". Finiture in total black, sedili a guscio in carbonio

Corre l'anno 2013, i SUV compatti premium sono in piena campagna di conquista e dalla mischia sbuca una recluta che ha leadership nel suo dna. Audi RS Q3 (allora con 310 CV, successivamente portati a 340 CV) il lato oscuro di Audi Q3, un modello che da quel momento in poi, per l'opinione pubblica, non sarà più lo stesso, e in senso buono. Audi RS Q3 Edition 10 Years celebra una ricorrenza speciale: serve l'abito delle grandi occasioni. Detto, fatto.

ESTERNI RS Q3 Edition 10 Years (declinato anche in carrozzeria Sportback) sceglie due tinte di forte impatto: l'argento rugiada opaco e - una sua esclusiva - il grigio Chronos metallizzato. Nuovi i cerchi in lega da 21 pollici dal design a doppie razze e finitura nera, avvolti in pneumatici 225/35 a tutti e quattro gli angoli. È inoltre disponibile un set di dischi freno in carboceramica da 19 pollici, completi di pinze in grigio antracite (di serie) o in rosso o blu (con sovrapprezzo).

SCURO IN VOLTO Un aspetto dark distingue anche i fari a LED a matrice con indicatori di direzione dinamici e gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori esterni, mentre il nero lucido adorna il tetto, i bordi dei finestrini e i rivestimenti delle portiere, così come le lame sul paraurti anteriore e il diffusore posteriore, infine il badge Audi sulla grande griglia anteriore e il logo ''RS Q3'' sul portellone.

VEDI ANCHE

INTERNI A differenziare ulteriormente la Edition 10 Years dal modello standard sono - in abitacolo - gli esclusivi sedili avvolgenti decorati con una combinazione di pelle e microfibra Dinamica e con rivestimenti degli schienali in fibra di carbonio opaca. Dappertutto, cuciture color rame: al centro del sedile, su bracciolo centrale e bracciolo portiera, inoltre su volante e tappetini neri.

GIMME FIVE Non sono state apportate modifiche al propulsore, il che significa che a suonare la base musicale è sempre il 5 cilindri turbo benzina da 2,5 litri, del quale per comodità ricordiamo le specifiche: 400 CV di potenza e 480 Nm di coppia distribuiti da trazione integrale quattro e cambio automatico doppia frizione S tronic a 7 rapporti. Convertiamo il tutto in prestazioni: 0-100 km/h in 4,5 secondi, velocità massima autolimitata di 250 km/h (su richiesta, a 280 km/h).

LANCIO Produzione globale di Audi RS Q3 Edition 10 Years circoscritta a 555 esemplari. Il premio rispetto al modello base parte da 5.990 euro: prezzi perciò da 78.190 euro (RS Q3) e 81.440 euro (RS Q3 Sportback), prime consegne in Italia dal secondo semestre 2023.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/10/2022