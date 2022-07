Audi Q3, fenomenologia di una best seller. Perché piace (ancora)

Se azzecchi al primo tentativo la formula magica, potrai permetterti di amministrare il gioco per il resto della tua carriera. Un nuovo motore qui, una nuova dotazione là, e la leadership chi te la toglie. Audi Q3 secondo atto nasce nel lontano 2018: col passare delle primavere, la gamma si è ampliata (vedi la carrozzeria Sportback, vedi l'introduzione della motorizzazione plug-in hybrid), ma in sostanza è sempre la medesima vettura. Una vettura che conquista (clicca Play sulla foto di cover per la emozionante clip celebrativa), tanto che un modello ''Q'' su due, anche nel 2022, risponde al nome di Q3 (o Q3 Sportback). Di più: in Italia, in classifica, Q3 è la prima Audi in assoluto per volume immatricolazioni del primo semestre. Uguale a prima (o quasi), eppure sempre sulla breccia. Un motivo ci sarà, anzi molti più di uno. Ne elenchiamo almeno cinque. Rivolti alla ''pancia'' dei clienti, ma anche al portafogli. Q3 piace perché...

Audi Q3, non cambia eppure è sempre in pole position

Il gradimento riscosso da Q3 seconda generazione è indubbiamente merito del sul design, almeno in larga parte. Il ''single frame'' ottagonale, le grandi prese d’aria laterali, i muscolosi profili in corrispondenza dei passaruota, inoltre - nel caso di Q3 Sportback - il caratteristico tetto rastremato da coupé, che culmina nell'immancabile spoiler sportivo. Amore a prima vista.

INTERIOR TECHNOLOGY Indovinata fuori, innovativa dentro, con la strumentazione digitale Audi virtual cockpit da 12,3 pollici (almeno nella configurazione top di gamma), la parte superiore della plancia che integra le bocchette d’aerazione e quella inferiore l’ampia superficie ottagonale in look Black Panel che accoglie il display MMI touch da 10,1 pollici. I sedili abbinano comfort e sportività, il volante multifunzione in posizione verticale ispira confidenza al primo tocco. What else.

Audi Q3, con gli interni è amore a prima vista

A ciascuno il suo. Commercializzata in Italia in 42.600 esemplari dal lancio, la gamma Audi Q3 può oggi contare su una offerta di quattro sistemi propulsivi – TFSI, TDI, plug-in e Audi Sport – con potenze da 150 a 400 CV, due configurazioni di trazione, anteriore e integrale permanente quattro, e tre varianti di trasmissione: manuale o automatica a doppia frizione a sei o sette rapporti.

TERMICO, CHE PASSIONE Tanto il motore a benzina da 1,5 litri da 190 cv (40 TFSI) o 245 cv (45 TFSI), quanto l’unità 2,0 litri diesel da 150 cv (35 TDI) o 200 cv (40 TDI), rappresentano lo stato dell’arte della propulsione a combustione interna. Qualora confrontati con le corrispondenti unità di precedente generazione, vedono i consumi e le emissioni ottimizzati sino al 20%. Questo grazie a tecnologie quali il sistema cylinder on demand (COD), che disattiva momentaneamente il secondo e il terzo cilindro del 1.5 TFSI, chiudendo le valvole di aspirazione e di scarico e interrompendo sia l’iniezione sia l’accensione, e il rivestimento al plasma delle canne dei cilindri, così da ridurre gli attriti. L'elettrico può attendere sereno. Ma a proposito di elettrificazione...

Audi Q3 Plug-in Hybrid

PLUG-IN SUV Audi Q3 e Audi Q3 Sportback TFSI e sono stati i primi sport utility compatti con tecnologia PHEV dei Quattro Anelli. Il powertrain composto da un 4 cilindri 1.4 TFSI e da un propulsore elettrico integrato nel cambio a doppia frizione S tronic sviluppa ben 245 cv e 400 Nm di coppia, mentre la batteria agli ioni di litio da 13 kWh - che da presa da 230V e 16A è ripristinabile integralmente in 3,5 ore - regala un'autonomia in modalità EV fino a 49 km. Non male.

A TEMPO DI SPORT Un capitolo a parte merita l'unità che spinge Audi RS Q3 ed RS Q3 Sportback, le rispettive versioni high performance. Il “cuore” è un motore già entrato nella leggenda, essendo più volte stato premiato quale Engine of the Year: è l’iconico 5 cilindri 2.5 TFSI, in grado di erogare 400 cv e 480 Nm di coppia. Due cifre: accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi, velocità massima autolimitata a 250 km/h o, a richiesta, a 280 km/h. In virtù della sequenza di accensione 1-2-4-5-3 dei cilindri, il sound allo scarico è inconfondibile.

Audi RS Q3 Sportback

La raffinatezza tecnica della gamma Audi Q3 è ulteriormente sottolineata dagli equipaggiamenti di sicurezza, di riferimento per la categoria. Spiccano, in proposito, dotazioni quali il Lane departure warning, che previene l’abbandono della corsia, e il Lane change warning, che segnala potenziali pericoli nel cambio di corsia, ad esempio qualora vi sia un veicolo nell’angolo di visuale cieco. Sistemi entrambi di serie sin dal primo livello di allestimento, così come l’Audi pre sense front, sistema che riconosce mediante radar le situazioni critiche in presenza di pedoni, ciclisti e altri veicoli avvisando il conducente con segnali ottici e acustici e attivando, se necessario, la frenata d’emergenza.

Tecnologie di sicurezza all'avanguardia

SOS Tra i sistemi a richiesta, l’assistenza adattiva alla guida (adaptive cruise assist) supporta il conducente regolando automaticamente la distanza dal veicolo che precede e contribuendo, mediante lievi interventi correttivi allo sterzo, a mantenere direzionalità e centralità all’interno della corsia. Abbinato all’emergency assist – un unicum per la categoria – il sistema è in grado di riconoscere l’inattività del conducente, avvisandolo con segnali visivi, acustici e tattili. Nel caso in cui il guidatore non reagisca, il sistema subentra alla guida di Audi Q3 rallentando la vettura fino all’arresto in corsia e attivando sia le quattro frecce sia la chiamata d’emergenza. Non è poco.

L'acquisto tramite finanziamento, ma soprattutto il noleggio a lungo termine. Alle proprietà di trasparenza e personalizzazione del contratto (che include immatricolazione e messa su strada, soccorso stradale e traino in Italia/Europa 24 ore su 24, limitazione di responsabilità per incendio e furto, sistema di recupero del veicolo rubato mediante dispositivo a radio frequenza, copertura assicurativa RCA e manutenzione ordinaria e straordinaria) si affianca ora la facoltà, anche dopo la sottoscrizione, di modificare alcuni parametri in funzione del variare delle esigenze.

Audi Q3, il noleggio a lungo termine conviene

AD PERSONAM Grazie all’innovativa formula Audi NLT Retail è oggi possibile scegliere, a noleggio già in corso, tra 45 diverse combinazioni di durata e percorrenza. Più precisamente, sono disponibili cinque opzioni di durata contrattuale, da 24 a 48 mesi, e nove opzioni di percorrenza, da 10.000 a 50.000 chilometri all’anno. Un esempio? Prendi Audi Q3 Sportback 2.0 35 TDI S tronic 150 CV S line edition, a listino a 49.550 euro: il canone si attesta, nella combinazione di riferimento 36 mesi/45.000 chilometri, a 519 euro. Ma è un valore modificabile anche in corsa, e che spazia dalla configurazione 24 mesi/20.000 km fino alla combinazione 48 mesi/200.000 km.

Audi Q3, con trazione quattro vai più veloce e vai dappertutto

Last but not least, raffinata arma di seduzione di Audi Q3 e Q3 Sportback è infine la disponibilità della trazione integrale quattro. Coerentemente con i modelli Audi con motore a collocazione anteriore trasversale, alla famiglia Q3 è in particolare dedicata la trazione integrale permanente quattro con frizione elettroidraulica a lamelle, posizionata in corrispondenza della parte terminale dell’albero di trasmissione, a monte del differenziale posteriore, così da favorire il bilanciamento dei pesi. Il sistema piace perché è flessibile: rilevando istante dopo istante il comportamento della vettura e lo stile di guida, adegua in tempo reale la distribuzione della spinta – totalmente variabile – tra gli assali. In fase di partenza, in curva, o in presenza di fondi a ridotta aderenza, la frizione interviene in una frazione di secondo: del suo superlavoro, manco ti accorgi. Q3 un SUV speciale da fermo o in movimento, fuori come dentro, su asfalto o in fuoristrada. Migliorarlo non sarà una operazione di routine.

Gamma Audi Q3 e Q3 Sportback, una cavalcata epica

