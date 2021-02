NON SOLO HYBRID Con l'introduzione a gennaio 2021 delle rispettive varianti ibride plug-in, la gamma Audi Q3 e Q3 Sportback ha completato il puzzle. Non tutti sono in ogni caso pronti ad abbracciare l'elettrificazione, ed è proprio ai clienti affezionati al diesel che i listini ora accolgono anche una nuova versione entry level. Novità anche lato tecnologia. Procediamo in ordine.

ECO DIESEL La motorizzazione 2.0 TDI 150 cv, sigla 35 TDI, da febbraio 2021 è disponibile anche in abbinamento al cambio manuale, e non più solo all'automatico S tronic. Calano i consumi (5,1-5,6 l/100 km nel ciclo WLTP), calano le emissioni CO2 (133-147 g/km), calano infine i prezzi, rispettivamente a 36.100 euro (Q3 35 TDI) e 39.750 euro (Q3 Sportback 35 TDI). Non passa inosservato, inoltre, come il grado di emissioni ora rientri nella soglia da incentivi: anche il SUV compatto Audi più gettonato sul mercato Italia riceve il bonus da 3.500 euro in caso di rottamazione.

TURBO SUV Novità anche per il motore top di gamma (RS Q3 esclusa): la versione benzina 2.0 TFSI (45 TFSI quattro S tronic) vede crescere la potenza da 230 cv a 245 cv. Il ritocchino si esprime in un miglioramento della performance sullo scatto da fermo non indifferente: accelerazione 0-100 km/h in 5,8 secondi (prima era di 6,3 secondi). Prezzo di attacco di 45.450 euro (Q3 245 TFSI) e 49.100 euro (Q3 Sportback 45 TFSI).

HEY, Q3! Infine, l'infotainment. Come il fratellone Q5, anche Audi Q3 e Q3 Sportback sostituiscono la piattaforma MIB 2+ con la più moderna e veloce MIB 3, dalla potenza di calcolo nettamente superiore. I vantaggi sono numerosi: aggiornamento mappe mensile, comandi vocali attivabili tramite parola chiave (''Hey Audi'' o ''Alexa''), inoltre un'inedita e più intuitiva schermata home del display MMI touch. Gli ordini sono aperti.