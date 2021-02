SEMPRE PIÙ SCELTA Presentato lo scorso settembre, il SUV compatto Audi Q2 si arricchisce di un bel po’ di nuove motorizzazioni, che ne ampliano la gamma, rendendola più accessibile. Accanto ai 35 TFSI a benzina, mossi da un quattro cilindri da 1,5 da 150 CV, arrivano infatti le versioni più tranquille del 2.0 turbodiesel, che fino a ieri era disponibile solo nella potenza da 150 CV, in abbinamento al cambio automatico S tronic e la trazione integrale quattro.

PIÙ TRANQUILLO La nuova motorizzazione 30 TDI è composta sempre dal 2.0 turbodiesel, con una potenza di 116 CV e 85 kW, abbinato al cambio manuale oppure a doppia frizione. Rispetto al 1.6 con uguale potenza montato sulla precedente generazione, i consumi calano del 20%, mentre il valore della coppia massima aumenta di 50 Nm, arrivando a 300 Nm a 1.600 giri. 9,9 secondi il tempo necessario per arrivare a 100 km/h partendo da fermo, con consumi medi (ciclo WLTP) che superano i 21 km/l. Emissioni di CO2 nel range 124 –136 grammi/km.

ANCHE 2WD Il duemila quattro cilindri che muove la versione 35 TDI S tronic, con potenze di 150 CV e cambio automatico, è disponibile anche con la sola trazione anteriore. Per questo propulsore abbiamo circuiti di raffreddamento separati, un doppio albero di equilibratura e il sistema d’iniezione common rail che lavora a 2.000 bar. Il risultato è uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi e una velocità massima di 216 km/h. I consumi? Praticamente gli stessi del 116 CV: 4,7 litri ogni 100 chilometri, emissioni tra i 124 e i 138 g/km di CO2.

ANCHE INCENTIVATI I propulsori TDI di Nuova Audi Q2 possono accedere agli incentivi statali (in rapido esaurimento) che arrivano fino a 3.500 euro in caso di rottamazione. Il listino delle motorizzazioni a gasolio parte da 29.200 euro per Audi Q2 30 TDI, e da 34.900 euro per Q2 35 TDI S tronic. Gli allestimenti disponibili sono Business, Business Plus, Admired, Admired Advanced, S line edition e Identity Black.