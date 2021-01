ARRIVA LA “BELVA” Come sempre nella storia recente di Audi, al SUV più tradizionale si affianca la versione con carrozzeria simil-coupé, e a quella segue poi la versione “cattiva”, quella con la S davanti, a sottolineare la vocazione sportiva dell’auto. E così, dopo l’apertura degli ordini del nuovo Audi Q5 Sportback, ecco qualche dettaglio in più su SQ5 Sportback TDI.

IL MOTORE Il tremila V6 del nuovo Audi SQ5 Sportback TDI eroga 341 CV e 700 Nm dai 1.750 ai 3.250 giri, capaci di spingere le oltre due tonnellate dell’auto da ferma a 100 km/h in 5,1 secondi, fino ai 250 km/h di velocità massima autolimitata. Nello scarico è presente anche un attuatore che rende ancor più corposo il suono del sei cilindri. Omologato Euro6d, il SUV ha consumi dichiarati - nel ciclo WLTP - di 7,1 litri / 100 km, e 186 g/km di CO2.

MIGLIORIE MECCANICHE Il motore è stato migliorato sotto diversi punti di vista: i pistoni non sono di alluminio come per gli altri modelli ma di acciaio forgiato, materiale che riduce le perdite di calore. Gli iniettori sono ancora più precisi, e in grado di svolgere fino a otto iniezioni singole per ciclo di lavoro, con precisione elevatissima. All’interno del turbocompressore c’è una piccola turbina in movimento, che permette di prendere rapidamente velocità e di raggiungere più velocemente e spontaneamente il regime di coppia massima.

IBRIDO, OF COURSE Come tutti gli altri propulsori della nuova gamma di Audi Q5, anche il 3.0 turbodiesel è accoppiato a un sistema mild hybrid (MHEV) da 48V, capace di recuperare fino a 8 kW di potenza nelle decelerazioni. La piccola batteria a ioni di litio permette al SUV tedesco di muoversi in rilascio a motore spento per 40 secondi. Un altro elemento dell’impianto ibrido è il compressore elettrico (EPC), che interviene quando si accelera da basse velocità, favorendo la risposta del motore termico.



INTEGRALE INTELLIGENTE Per quanto riguarda la trasmissione, il cambio è un rapidissimo tiptronic a otto velocità, accoppiato alla trazione integrale quattro, che smista la coppia all’asse anteriore e posteriore a seconda delle necessità, in base alle condizioni della strada e dello stile di guida. Su richiesta il differenziale sportivo, che gestisce la distribuzione della coppia tra le ruote posteriori, trasferendola istantaneamente a quella esterna, con maggior trazione, rendendo l’auto più agile nelle curve veloci.

PRONTA PER CORRERE Completano la dotazione di serie un assetto ribassato di 30 mm, sospensioni a cinque braccetti per ogni ruota, pneumatici da 255/45 su cerchi da venti pollici (da 21 su richiesta), pinze freni a sei pistoncini e dischi da 375 mm autoventilanti all’anteriore. Sei i profili di guida disponibili per il conducente, a cui se ne affianca un settimo (allroad) per chi decide di montare le sospensioni adattive optional. Su richiesta anche lo sterzo dinamico.

GRINTA SEVERA Rispetto al modello normale, SQ5 Sportback TDI si presenta con dettagli ancor più aggressivi: le prese d’aria hanno cornici color nero lucido, così come l’enorme calandra anteriore, con un inedito motivo a nido d’ape. Di serie i fendinebbia a LED, mentre su richiesta si possono avere i fari a matrice di LED con abbaglianti automatici e indicatori di direzione dinamici. Ancor più personale il paraurti posteriore, con i quattro scarichi cromati che spiccano ai lati del diffusore, in una cornice nero opaco. A LED i gruppi ottici, che su richiesta possono montare anche la nuova tecnologia OLED.

ABITACOLO DARK All’interno dominano i colori scuri per i rivestimenti, che possono essere neri o grigio scuro. I battitacco in alluminio riportano il logo S, che si ritrova anche nella razza centrale del volante e davanti al cambio, incastonato in una console con in alluminio spazzolato o simil fibra di carbonio. Sportivi i sedili sportivi, naturalmente, con regolazioni elettriche e - su richiesta - massaggio e ventilazione. Impunture a contrasto di colore rosso per le sedute e il volante.

PREZZO Già ordinabile, con le consegne previste entro la prima metà dell’anno, Audi SQ5 Sportback TDI è disponibile in un’unica versione al prezzo di 88.400 euro.